Tối 25/5, ban tổ chức LHP Cannes đã công bố giải Cành cọ vàng năm nay. Bộ phim Anora của đạo diễn Sean Baker được nhận vinh dự này.

Tác phẩm kể về chuyện tình giữa một vũ nữ thoát y ở New York (Mikey Madison thủ vai) với người đàn ông có vai vế chính trị người Nga (Mark Eydelshteyn). Tình yêu của họ gặp nhiều biến cố khi gia đình chàng trai tìm cách chia rẽ cặp đôi.

Đạo diễn Sean Baker xúc động khi nhận giải.

Sean Baker "run rẩy và vẫn không tin được" khi bộ phim của mình được vinh danh trong lễ bế mạc.

Giải thưởng lớn (The Grand Prix) năm nay lần đầu tiên trao cho phim Ấn Độ All We Imagine As Light của đạo diễn Payal Kapadia.

LHP Cannes 2024 gây bất ngờ và thú vị khi trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho tập thể 4 diễn viên trong phim Emilia Pérez của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard.

Zoe Saldaña, Édgar Ramírez và Selena Gomez đều vắng mặt vì lịch trình riêng. Diễn viên Karla Sofía Gascón rơi nước mắt xúc động khi đại diện các đồng nghiệp lên nhận giải. Bộ phim nhận tràng vỗ tay kéo dài 10 phút sau buổi chiếu ra mắt ở Cannes năm nay.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Jesse Plemons với vai diễn trong Kinds of Kindness của đạo diễn Yórgos Lánthimos.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Miguel Gomes với phim Grand Tour.

Trước đó hôm 4/5, phim Black Dog của đạo diễn Quản Hổ, có Bành Vu Yến đóng, thắng giải Un Certain Regard.

Danh sách giải thưởng LHP Cannes 2024:

- Cành cọ vàng: Anora , đạo diễn Sean Baker

- Giải thưởng lớn: All We Imagine as Light, đạo diễn Payal Kapadia

- Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo: Emilia Perez, đạo diễn Jacques Audiard

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jesse Plemons, phim Kinds of Kindness

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez của phim Emilia Perez

- Cành cọ vàng cho phim ngắn: The Man Who Could Not Remain Silent

- Kịch bản xuất sắc: Coralie Fargeat với phim The Substance

- Đạo diễn xuất sắc: Miguel Gomes phim Grand Tour

- Dấu ấn đặc biệt: Mongrel, đạo diễn Chiang Wei Liang

Mỹ Hà

Ảnh: Deadline