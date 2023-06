Quy định áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa nhập khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.

Quyết định này quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng gồm chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; cơ quan hải quan, công chức hải quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt, theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 6/4/2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

Thu hơn 663.000 tỷ đồng tiền thuế sau 5 tháng

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 48%); 08/20 khoản thu đạt dưới mức 48%; có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm ngoái; 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ gồm thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%.

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, tính đến hết tháng 5/2023, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1,97 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, trong khi nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sụt giảm sâu thì ngành hàng rau quả tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh, chỉ đứng sau gạo.

Trong cơ cấu chủng loại quả xuất khẩu chính, chỉ có trái thanh long và chuối ghi nhận tăng trưởng âm trong 4 tháng năm 2023. Ngược lại, các trái cây chủ lực xuất khẩu khác đều ghi nhận tốc độ tăng hai con số. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt 190,5 triệu USD, tăng đột biến 573,1% so với cùng kỳ năm 2022. Sầu riêng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 84,3% tổng giá trị xuất khẩu loại quả này. (Xem chi tiết)

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng sửa quy chuẩn phòng cháy trước 30/6

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Quy chuẩn 06:2022 về An toàn cháy cho nhà và công trình, lấy ý kiến các đối tượng tác động để ban hành trước ngày 30/6.

Đây là một trong những nội dung tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. (Xem chi tiết)

Đề xuất giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lệ phí cấp căn cước công dân... được giảm tới 50%, kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. (Xem chi tiết)

Chính phủ đồng thuận giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước

Chiều 1/6, giải trình và làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, về vấn đề giảm 2% thuế VAT, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, theo tờ trình, Chính phủ đề xuất giảm từ 1/7/2023 đến hết năm. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng thời gian giảm là ngắn và đề nghị kéo dài thời gian giảm đến hết năm 2024 hoặc 2025.

Về đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã trình với Chính phủ. Và Chính phủ đã đồng thuận với kiến nghị này: Giảm 50% thuế trước bạ với ô tô sản xuất trong nước.