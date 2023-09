Trưa 25/9, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong 6 giờ qua, trên địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 85,2mm - 134,6mm.

Ảnh hưởng của ATNĐ khiến Thừa Thiên-Huế mưa trắng trời. Ảnh: QT

Cảnh báo trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông; nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Nhiều tuyến đường ở Trung tâm TP Huế bị ngập nặng. Ảnh: QT

Tại TP Huế, mưa lớn cũng xảy ra, khiến nhiều tuyến đường giao thông ở những vị trí thấp trũng, khó thoát nước ngập cục bộ. Nhiều phương tiện giao thông qua lại bị tắt máy, hư hỏng.

Cũng trong sáng nay, chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát thông báo, cấm các tàu thuyền ra khơi và tìm nơi trú đậu an toàn.

Người dân đi lại khó khăn do đường bị ngập. Ảnh: Trần Thiện

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện nay, toàn tỉnh có tổng số phương tiện tàu thuyền là 2.062 phương tiện/11.350 lao động. Số phương tiện đang neo đậu tại bến là 2.037 phương tiện/ 11.144 lao động.

Tính đến 9h sáng 25/9, số phương tiện của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang hoạt động xa bờ trên biển là 25 phương tiện/206 lao động (trong đó 19 phương tiện/182 lao động đánh bẳ xa bờ; 6 phương tiện/24 lao động đánh bắt ven biển).

Các phương tiện trên đang đánh bắt ở khu vực biển Quảng Trị - Thừa Thiên-Huế, cách bờ khoảng 40 - 65 hải lý.

Nước mưa gây ngập lụt trên diện rộng tại tuyến đường Hoàng Lanh. Ảnh: Trần Thiện

Ngoài ra, còn có 29 phương tiện tàu hàng/159 thuyền viên đang neo đậu khu vực cảng đảm bảo an toàn.

Dự kiến chiều tối 29/5, BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm, gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải; Trạm KSBP Thuận An; Hải đội 2; Đồn Biên phòng Vinh Hiền; Đồn BPCK cảng Chân Mây để kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.