Diễn ra đêm 30/10 (giờ địa phương), tâm điểm của sự kiện Scary Fast là chip máy tính cũng như laptop mới của Apple. Các sản phẩm được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho dòng Mac ngay trước kỳ mua sắm cuối năm trong bối cảnh doanh số PC toàn cầu giảm tốc.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới của Apple.

Những mẫu máy tính mới, bao gồm MacBook Pro và iMac, sẽ lên kệ vào tuần sau, có chung thiết kế với các mẫu năm ngoái, trừ chip được nâng cấp. iMac chưa được làm mới từ tháng 4/2021, còn lần gần nhất MacBook Pro trang bị chip mới là từ tháng 1. Apple cũng giới thiệu MacBook Air 15 inch vào tháng 6.

Tại sự kiện mang chủ đề Halloween, Apple cho biết chip mới cải tiến đáng kể, mang đến tốc độ nhanh hơn, thời lượng pin dài hơn và sức mạnh cần thiết để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Lãnh đạo “táo khuyết” nhấn mạnh Mac dùng chip mới nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với Mac dùng chip Intel.

Ngoài ra, Apple cũng giảm giá MacBook Pro 14 inch dòng bình dân, từ 1.999 USD xuống 1.599 USD.

Loạt chip M3 mới

Apple công bố ba chip M3 mới, bao gồm M3 bình dân, M3 Pro (nhanh hơn 40%), M3 Max (nhanh hơn 250%) dành cho nhà phát triển AI và nghệ sỹ 3D.

Apple công bố bộ ba chip M3 mới.

Theo Apple, chip M3 giúp laptop dùng được tối đa 22 tiếng cho một lần sạc. Chip M3 có 8 nhân CPU và tối đa 10 nhân GPU, M3 Pro dùng 12 nhân CPU và 18 nhân GPU, còn M3 Max dùng 16 nhân CPU và tối đa 40 nhân GPU.

GPU của M3 nhanh hơn 1,8 lần so với GPU trên chip M2, trong khi CPU của M3 nhanh hơn 15% so với của M2 với các tác vụ nặng. Chip M3 nhanh hơn 60% so với M1. Những con chip mới được hãng đúc chip TSMC sản xuất trên quy trình 3nm hiện đại nhất hiện nay.

Dù vậy, máy tính Mac trang bị chip M3 Max phải đến cuối tháng 11 mới được bán ra.

MacBook Pro và iMac mới

MacBook Pro 14 inch dùng chip M3 có giá từ 1.599 USD. Model năm ngoái giá từ 1.999 USD nhưng dùng chip M2 Pro. MacBook Pro 14 inch dùng chip M3 Pro giá từ 1.999 USD hoặc có thể nâng cấp lên chip M3 Max với chi phí cao hơn.

Màu Space Black trên MacBook Pro bản cao cấp.

MacBook Pro 16 inch là mẫu laptop to nhất và mạnh nhất của Apple. Máy có giá 2.499 USD nếu dùng chip M3 Pro, có thêm tùy chọn nâng cấp lên chip M3 Max.

Các mẫu MacBook Pro của Apple đều có một cổng HDMI, một khe cắm thẻ nhớ SD bên cạnh các cổng USB-C. Ngược lại, MacBook Air chỉ có cổng USB-C.

Mẫu MacBook Pro 13 inch với bàn phím Touch Bar không được dùng chip mới. Ngoài ra, bản MacBook Pro cao cấp dùng chip Pro và Max có thêm màu sắc mới “Space Black”. Apple cho biết chất liệu nhôm dùng cho laptop được anod hóa để giảm vết bám vân tay.

Cuối cùng, máy tính để bàn iMac 24 inch cũng được cập nhật, dùng chip M3, giá khởi điểm 1.299 USD.

(Theo CNBC)