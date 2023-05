Hiện trường va chạm giao thông ở Phú Yên. Ảnh: N.X.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ Lê Chí Đạt, 28 tuổi, để điều tra làm rõ ẩu đả sau va chạm giao thông, khiến ông L.M.H (54 tuổi) nhập viện.

Thông tin ban đầu, tối 21/5, ông H. lái ô tô theo hướng Bắc – Nam, khi đi trên đường Lê Duẩn (đoạn qua phường 7, TP Tuy Hòa) thì va chạm với xe máy do Lê Chí Đạt đi ngược chiều.

Sau va chạm khiến Đạt ngã xuống đường, rồi tới ngồi trước đầu ô tô, lớn tiếng chửi bới. Lúc này, ông H. tay cầm gậy bóng chày (gậy làm bằng kim loại dài khoảng 70cm), mở cửa xe rồi đi tới đánh vào chân Đạt.

Bị đánh đau, Đạt phản kháng. Anh ta giật gậy bóng chày, đánh lại 2 cái trúng đầu khiến ông H. ngã xuống đường bất tỉnh. Trước khi rời hiện trường, Đạt còn đạp nhiều cái vào vùng cổ của ông H.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng đa chấn thương. Thông tin từ bệnh viện, ông H. bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài và bên dưới màng cứng thái dương trái, vùng trái hai bên, nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái…

Lê Chí Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: N.X.

Đến sáng 22/5, Đạt tới Công an đầu thú và bị tạm giữ. Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP Tuy Hòa để điều tra theo thẩm quyền.