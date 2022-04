Bà Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

- Kính thưa các vị Đại biểu khách!

- Kính thưa Hội đồng!

- Thưa Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021, hôm nay, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỷ họp thứ ba - Kỳ hợp thường lệ giữa năm 2021.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị Đại biểu khách và các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã về dự Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX.

Xin gửi đến quý vị Đại biểu cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong những ngày tháng 7 sâu nặng nghĩa tình; với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến hy sinh hoặc để lại nơi chiến trường một phần xương máu của minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì hạnh phúc, bình yên của Nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng mãi mãi khắc ghi trong trái tim của mỗi chúng ta, nhắc nhở, thúc giục Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ và nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày mai, ngày 27/7 ngày Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các bậc lão thành Cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ; người có công với cách mạng trong tình lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm sâu nặng và lỏng biết ơn sâu sắc nhất.

- Kính thưa Hội đồng!

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 dang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Nhưng được sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị sự ủng hộ đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10, 4% sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi tiếp tục phát triển, dịch vụ - thương mại đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ cho nhân dân, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân ổn định, quốc phòng- quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội được giữ vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; một số chỉ tiêu cơ bản đạt thấp hoặc giảm so với cùng kỳ. Một số tồn tại chậm được khắc phục như: ô nhiễm môi trường Tây Đáy, chất lượng nước sinh hoạt; việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, công tác giải phóng mặt, chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi HĐND tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để thảo luận, thống nhất đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước phát triển đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành công.

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND sẽ tập trung xem xét, thảo luận:

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

- Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công tác an ninh trật tự, Công tác quốc phòng địa phương và Công tác thi hành án dân sự, Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo Công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

- Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

Và HĐND ban hành Nghị quyết cho ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu du lịch Tam Chúc;

- Nghị quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và Nghị quyết về Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyên mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trong lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ; chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất bổ sung điều chỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam - Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026, Đồng thời, HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai và những ý kiến của cử tri tiếp nhận tại kỳ họp qua điện thoại trực tiếp.

Trong thời gian qua, kể từ sau Kỳ họp thứ hai, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, các Tổ Đại biểu, các vị Đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc phối hợp chuẩn bị nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Kỳ họp thứ ba có khối lượng công việc lớn, nội dung quan trọng. Để Kỳ họp thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu; phát huy dân chủ, trí tuệ; tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp: góp phần vào thành công của Kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố Khai mạc Kỳ họp thứ ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý; các vị Đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.