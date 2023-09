Hôm nay (16/9), Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Khái-Phó Thủ tướng, Lê Minh Hưng-Chánh Văn phòng Trung ương.

Phấn đấu đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”

Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An cho biết, hội nghị do Ban Bí thư triệu tập tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh Nghệ An, kết hợp trực tuyến tới khoảng 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy trên địa bàn tỉnh, với tổng số đại biểu tham dự trên 40.961 người.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Ảnh: Quốc Huy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, chương trình hành động quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đặc biệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: QH

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng của nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra.

"Đến năm 2030, Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Đến năm 2045, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ", ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Một góc ở TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: QH

Đồng thời, cần nhất quán quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chương trình hành động, đó là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

"Chương trình hành động cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ A khẳng định.

Cần khơi dậy khát vọng vươn lên của nhân dân để phát triển tỉnh Nghệ An

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, nội dung nghị quyết đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.

Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An.

"Những giải pháp quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW cần nhấn mạnh và làm rõ thêm. Chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả tốt nhất, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động", bà Trương Thị Mai nói.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: QH

Theo bà Mai, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện, cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiều điểm nghẽn đối với phát triển đã được nhận diện và khơi thông; tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối được ngân sách; đặc biệt là mục tiêu cốt lõi “trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020” vẫn chưa trở thành hiện thực.

"Cần khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự ti hoặc tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa; trái lại, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không để thua kém các tỉnh khác", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.