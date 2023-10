Ngày 21/10, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, để xử lý hành vi massage kích dục tại cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Đồng Quê.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 17/10, Tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Đồng Quê (thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng) do Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam) làm chủ và Trịnh Văn N. (SN 1994, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam) làm quản lý.

Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 4 nữ nhân viên đang có hành vi massage kích dục cho 4 khách nam; 1 phòng karaoke tại tầng 2 đang hoạt động (cơ sở chưa được phép kinh doanh) nhưng có 9 nam, nữ hát trong phòng).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, làm việc với người có liên quan, hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.