Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 một cách hiệu quả, chất lượng.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các gia đình, đối tượng chính sách về công tác chi trả chế độ thông qua tài khoản ngân hàng. Việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt giúp công tác chi trả được đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả cho các đơn vị, tổ chức thanh quyết toán; giảm chi phí, giảm rủi ro trong vận chuyển tiền mặt; tăng tính minh bạch trong quản lý việc chi trả của cơ quan nhà nước, đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mặt khác công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, khoa học; người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán phù hợp với bản thân và điều kiện cơ sở vật chất nơi cư trú như: nhận tiền tại các điểm rút tiền của các ngân hàng khác nhau đều được, nhận tiền tại các điểm bưu điện xã,..

Đối với các mô hình của Đề án 06, Ngành đã chủ động tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. Trong đó, đối với Mô hình 22 - “Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID”, Ngành đã chỉ đạo Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với đối tượng an sinh xã hội.

Đến tháng 12/2024, 8/8 huyện, thành phố đã triển khai việc đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản. Thống kê đến tháng 11/2024, các đơn vị đã thực hiện chuyển tiền trợ cấp qua tài khoản cho 2.389/20.160 người (trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội là 2.194 người; người có công với cách mạng là 193 người và đối tượng khác theo Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn là 02 người). Kinh phí thực hiện chi trả qua tài khoản từ ngày 01/01/2023 đến 14/11/2024 thực hiện đạt trên 10,1 tỷ đồng.

Thưc hiện nhiệm vụ triển khai tạo lập và làm sạch dữ liệu về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, ngành chuyên môn đã làm sạch dữ liệu của 18.067 hộ nghèo (tương đương 76.999 nhân khẩu) năm 2023 và 7.492 hộ cận nghèo (tương đương 31.649 nhân khẩu) năm 2023. Các dữ liệu này đã được cung cấp cho Công an tỉnh để tiếp tục phối hợp, làm sạch.

Cùng với đó, dữ liệu của 17.526 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội đang tiếp tục được rà soát, “làm sạch” trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến; đồng thời cập nhật và liên thông với cơ sở dữ liệu của Bộ.

Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đang thực hiện đối chiếu thông tin giữa hồ sơ gốc và căn cước công dân đối với những trường hợp sai thông tin.

Đối với dữ liệu về người có công với cách mạng, hiện nay ngành đang tiếp tục rà soát danh sách do các địa phương cung cấp để tiếp tục tổng hợp, phối hợp với Công an tỉnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng chú trọng thực hiện tốt các dịch vụ công trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Trong đó, về triển khai thực hiện giải quyết liên thông điện tử thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng người có công: Tính từ ngày 25/12/2023 đến ngày 05/12/2024, Ngành đã tiếp nhận và giải quyết 62 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 19 hồ sơ (ban hành 19 quyết định), hiện đang xử lý 01 hồ và trả lại 42 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết vì thành phần thủ tục hồ sơ hoặc tên thủ tục chưa đúng đối tượng của Người có công theo pháp lệnh.

Đối với việc triển khai thực hiện giải quyết liên thông điện tử thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện trên phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến của Bộ.

Trong năm, UBND cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 300 hồ sơ (trong đó đang xử lý 38 hồ sơ, đã xử lý 262 hồ sơ) và trong kỳ báo cáo có 17 hồ sơ quá hạn.

Trong số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử theo Đề án 06, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Thủ tục thuộc phạm vi giải quyết là “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Kết quả giải quyết Thủ tục trong năm 2024: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn trong kỳ: 1.516 hồ sơ, trong đó 1.508/1.516 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,47%.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án 06 trong lĩnh vực an sinh xã hội của tỉnh đã giúp cho các đối tượng được nhận trợ cấp an sinh xã hội đầy đủ, đúng chế độ, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian.

Mặt khác, việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cũng giúp cho công tác chi trả được đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả; giảm chi phí, giảm rủi ro trong vận chuyển tiền mặt; tăng tính minh bạch trong quản lý việc chi trả của cơ quan nhà nước, đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, khoa học; người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán phù hợp với bản thân và điều kiện cơ sở vật chất nơi cư trú như: nhận tiền tại các điểm rút tiền của các ngân hàng khác nhau đều được, nhận tiền tại các điểm bưu điện xã...

Đây là cơ sở quan trọng để Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đẩy mạnh chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

Theo Thu Hiền (TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN)