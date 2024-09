Thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ

Giải thưởng được trao tặng trong khuôn khổ Lễ công bố “Thương hiệu số 1 Việt Nam 2024” - sự kiện thường niên được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á, Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam.

Chương trình nhằm vinh danh những thương hiệu dẫn đầu trong ngành với các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, có ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam và có tiềm năng vươn tầm thế giới.

Sau hơn 2 thập kỷ phục vụ cho sức khỏe người Việt, giải thưởng là một cột mốc ghi nhận cho hành trình tận tâm nghiên cứu và cống hiến những giải pháp giảm ho hàng đầu, và cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm Bạch Ngân PV Plus.

Đại diện Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh lên nhận giải thưởng” Sản phẩm số 1 Việt Nam 2024” cho TPBVSK Bạch Ngân PV Plus

“Đối với Dược Phúc Vinh và đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm Bạch Ngân PV Plus, giải thưởng không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm, mà còn là thành quả cho quá trình nỗ lực tối ưu giá trị của những dược phẩm lâu đời. Để từ đó làm bước đệm đưa TPBVSK Bạch Ngân PV Plus trở thành một giải pháp lý tưởng hơn nữa trong việc hỗ trợ giảm ho”, đại diện Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh chia sẻ.

Bạch Ngân PV Plus - sản phẩm vượt trội, công nghệ tiên tiến

Kế thừa những công thức ưu việt trong y học cổ truyền phương Đông, TPBVSK Bạch Ngân PV Plus mang đến khả năng nuôi dưỡng khỏe mạnh, bền vững đường hô hấp từ gốc rễ với các bài thuốc cổ phương, kết hợp từ những dược liệu thiên nhiên như bách bộ, cát cánh, bối mẫu - những thành phần đã được y học cổ truyền sử dụng hàng ngàn năm để làm dịu nhanh cơn ho, giảm rát họng, khó thở và tức ngực. Bên cạnh đó, mạch môn, tô tử và cao lá thường xuân giúp hỗ trợ giảm đờm, bổ phổi và bảo vệ đường hô hấp. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung các dược liệu mới như kim ngân hoa, bồ công anh. Những vị thuốc này được mệnh danh là “kháng sinh thực vật”, hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp.

TPBVSK Bạch Ngân PV Plus được Bộ Y Tế cấp phép an toàn khi dùng cho trẻ sơ sinh. Đây là điểm sáng vượt trội trong đối tượng sử dụng, đưa sản phẩm trở thành giải pháp hiệu quả hỗ trợ giảm ho cho người lớn, trẻ nhỏ và cả trẻ sơ sinh.

Với khả năng giảm nhanh các cơn ho, tiêu đờm, làm dịu đau rát họng và khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản, Bạch Ngân PV Plus hiệu quả đối với trẻ sơ sinh. Ở giai đoạn này, cơ thể và hệ hô hấp của bé còn non nớt, đang phát triển nên niêm mạc đường hô hấp rất mỏng manh và dễ bị tổn thương trước các tác nhân từ môi trường. Hơn nữa, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, làm cho bé dễ bị nhiễm bệnh và khó hồi phục hơn so với người lớn. Chính vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm được cấp phép, an toàn là điều rất quan trọng khi chăm sóc sức khỏe hô hấp cho trẻ sơ sinh.

Bạch Ngân PV Plus còn là giải pháp hiệu quả cho người lớn, giúp giảm các cơn ho kéo dài do kích ứng hay dị ứng. Sản phẩm chính là lựa chọn thông thái - tiện lợi - tiết kiệm cho cả gia đình, phù hợp với mọi lứa tuổi và tình trạng sức khỏe.

Dược Phúc Vinh tôn vinh giá trị của việc sống khoẻ

Với hơn 2 thập kỷ phát triển, Dược Phúc Vinh luôn không ngừng theo đuổi sứ mệnh mang đến cho cộng đồng những giá trị của việc sống khoẻ, thông qua các tinh hoa từ dược liệu cổ truyền và trí tuệ y học của phương Đông, mỗi công thức bào chế đều được nghiên cứu tỉ mỉ kết hợp cùng với khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hiện Dược Phúc Vinh đang sở hữu quy trình sản xuất khép kín và nhà máy đạt chuẩn GMP. Dược Phúc Vinh luôn tâm huyết trong từng giai đoạn từ kiểm định nguyên liệu đầu vào đến giai đoạn khi sản phẩm được lưu hành rộng khắp 63 tỉnh thành cả nước.

Sứ mệnh của Dược Phúc Vinh

Sự thành công của Bạch Ngân PV Plus không chỉ củng cố uy tín của Dược Phúc Vinh mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc phát triển sản phẩm đạt tiêu chí “Chất lượng vượt trội - Giá cả hợp lý”. Dược Phúc Vinh mong muốn góp phần mang đến cho cộng đồng sức khỏe và trí tuệ để tận hưởng giá trị của cuộc sống.

Nhà máy Dược Phúc Vinh đạt chuẩn GMP tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, TP. Hà Nội

Từ Bạch Ngân PV đến Bạch Ngân PV Plus, sự thành công của sản phẩm là minh chứng xác đáng cho sự nỗ lực không ngừng của Dược Phúc Vinh trong việc cải tiến và hoàn thiện sản phẩm. Với sự kết hợp giữa các thành phần dược liệu cổ truyền và công nghệ hiện đại, Bạch Ngân PV Plus không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi mà còn mở ra những lộ trình sống khoẻ, “hết nỗi lo về cơn ho”, không chỉ với người lớn, mà còn cho các thế hệ mầm non trong gia đình như trẻ em và trẻ sơ sinh.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Bích Đào