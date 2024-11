Mỗi phần quà gửi tặng cô dâu, chú rể trong ngày cưới đều thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của người thân, bạn bè dành cho họ.

Mới đây, clip ngắn ghi lại cảnh ông nội trao quà cưới cho cháu gái thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Ông nội hài hước chia sẻ về món quà cưới tặng cháu gái. Ảnh cắt từ clip

Trong lễ vu quy, trước thời khắc tiễn cháu gái xuất giá, ông nội đứng lên trao quà và có màn phát biểu vừa hài hước, vừa xúc động.

Ông nói: “Đám cưới của con ngày một tới gần mà ông nội không có thu nhập. Cuối cùng, ông bán 1 con bò nhưng thấy thiếu. Bán 2 con bò, vẫn chưa đủ. Thế là ông bù thêm 2 triệu đồng nữa để mua quà tặng cho cháu gái”.

Lời phát biểu thật thà của cụ ông khiến quan viên 2 họ bật cười. Một người con của cụ trêu đùa: “Cha ơi, cha đừng than nữa”. Cụ ông hài hước đáp: “Trời ơi phải than chứ, than cho cháu nó thương”.

Cô dâu đứng cạnh không giấu được niềm vui và sự xúc động trước tình cảm chân thành ông nội dành cho mình.

Clip 30 giây thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt “thả tim”. Dân mạng để lại nhiều bình luận cảm động: “Ông nội gom tới gom lui để đủ tiền mua quà cưới cho cháu gái. Thương quá ông ơi”; “Chắc giá vàng cao quá nên ông gom mãi mới đủ cái lắc vàng cho cháu”; “Tấm lòng của ông thật quý, cô dâu phải thật trân trọng đó nhé”; “Ông nội là số 1. Nhưng vẫn tò mò ông tặng cháu gái quà gì mà bán 2 con bò vẫn chưa đủ”...

Yến Nhi bất ngờ trước món quà cưới của ông bà nội. Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu, cô dâu trong clip là Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2000, quê Bến Tre). Đám cưới của Nhi diễn ra vào ngày 5-6/11 vừa qua.

Yến Nhi cho hay, cô được ông bà nội tặng quà cưới là 1 chỉ vàng và 5 triệu tiền mặt. Khi nghe ông nội chia sẻ về món quà cưới, Nhi rất bất ngờ và xúc động. Cô biết ơn tấm lòng, tình yêu thương ông bà nội dành cho vợ chồng mình.

“Ông bà nội mình lớn tuổi lại không có thu nhập, gom được nhiêu đó làm quà cưới cho cháu gái là đáng quý lắm. Mình sợ vài người xem video nói ông cho có nhiêu đó mà nói lố này kia, tội nghiệp nội, chứ bản thân mình thương quý và trân trọng vô cùng”, Nhi chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận quà cưới từ ông bà nội, Nhi rất xúc động. Cô dâu Bến Tre hạnh phúc khi được ông bà nội dành tặng món quà giá trị như vậy.

Ông nội Nhi vừa bước sang tuổi 75, làm nghề chăn nuôi bò và thi thoảng làm thuê một vài công việc nhẹ nhàng. Ông bà có 4 người con, hiện ở chung với cháu nội là con trai của người con út.

Khoảnh khắc nhận quà từ ông bà nội, Nhi rất xúc động. Ảnh: NVCC

Tuổi thơ Yến Nhi gắn liền với ông bà nội. Cô thường được nghe ông bà kể chuyện xưa và được răn dạy điều hay lẽ phải. Ông nội Nhi vui tính, thường pha trò cho con cháu vui nhưng trong một số việc cũng rất nghiêm khắc.

Nhi kể, cách đây vài năm, cô từng được ông nội cho một con bò làm “của để dành”. Sau này vì kinh tế khó khăn, bố mẹ cô buộc phải bán con bò đó để trang trải cuộc sống trước khi con gái đến tuổi lấy chồng.

“Chắc nội tội nghiệp mình, sợ mình thua thiệt nên khi mình cưới, nội cố gom góp thêm nhiêu đó làm quà cho mình”, Nhi cảm động nói.

“Ngày xuất giá, nội dặn vợ chồng mình phải yêu thương, nhường nhịn nhau. Nội bảo ‘nội lấy bà đến nay là 50 năm chưa một lần xô xát’. Nội mình thực sự rất tốt”, Nhi chia sẻ thêm.