Các cuộc đấu giá phân khúc bất động sản cao cấp tại Mỹ ngày càng được ưa chuộng hơn so với phương thức truyền thống, do có quy trình nhanh chóng, tính minh bạch cao và khó bị “đội giá”.

Misha Haghani, người sáng lập trung tâm đấu giá bất động sản cao cấp Paramount Realty có trụ sở tại New York, cho biết: “Sự chấp nhận của thị trường đối với phương thức giao dịch này là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của hình thức bán đấu giá phân khúc bất động sản cao cấp”.

Theo ông Misha Haghani, hình thức bán đấu giá này ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ vì những lý do:

Có tính bền vững và có độ tin cậy cao. Những ngôi nhà trước khi được bán phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo không phải là tài sản bị tịch thu hoặc những tài sản khó giao dịch.

Thủ tục nhanh gọn và có nhiều ưu đãi. Các cuộc bán đấu giá đưa ra cho người bán những mốc thời gian cụ thể, cũng như những cam kết nhất định từ người mua. Đó là những lợi ích hiếm thấy trong quy trình mua bán thông thường.

Một bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ biển từng được chuyển nhượng theo phương thức bán đấu giá.

Giá bán thường rẻ hơn so với phương thức truyền thống, mang lại lợi ích cho khách mua. Do có tính minh bạch cao nên người mua không lo sợ phải mua với giá quá cao so với giá trị thực tế của bất động sản. Mức giá tham chiếu tại buổi đấu giá đều phù hợp với giá trị thực theo giá hiện hành của thị trường, thậm chí là rẻ hơn.

Nhiều trường hợp, những ngôi nhà sang trọng được bán thông qua đấu giá có thể khiến giá giảm đáng kể so với mức giá ban đầu mà người bán kỳ vọng.

Căn biệt thự cũ ở New Orleans của nữ diễn viên Angelina Jolie được bán đấu giá với giá 2,8 triệu USD vào tháng 12/2023, trong khi giá rao bán ban đầu gần 3,5 triệu USD, tương đương giảm khoảng 19%. Một bất động sản của nữ ca sĩ Adele từng được rao bán trên thị trường với giá 22,5 triệu USD, nhưng cuối cùng được bán thông qua đấu giá với giá chỉ khoảng 7,5 triệu USD.

Bất động sản đấu giá có tính thanh khoản cao. Với khung thời gian rao bán cố định, giao dịch thu hút được sự chú ý của nhiều khách hàng, giúp người bán yên tâm khi luôn có một lượng khách mua nhất định.

Thậm chí, hiện nay một số nhà đấu giá còn tổ chức cả các cuộc đấu giá kín, nơi người mua không thể nhìn thấy mức giá của những người khác đang đặt. Tất nhiên, các điều khoản giao dịch có thể được giữ kín.

Scott Kirk, người sáng lập trung tâm đấu giá bất động sản sang trọng Charlotte tại Bắc Carolina trực thuộc Interluxe, đánh giá, với những ưu điểm vượt trội, việc bán bất động sản cao cấp theo hình thức đấu giá ngày càng có tiềm năng mở rộng. Nhiều nhà phát triển bất động sản cao cấp có xu hướng liên kết với các trung tâm đấu giá.

Điều này cho thấy, hình thức bán đấu giá bất động sản cao cấp có thể có những bước phát triển vượt bậc hơn tại thị trường Mỹ trong thời gian tới, thậm chí có thể trở thành xu hướng trên toàn cầu. Ông Scott Kirk cho rằng, các thị trường bất động sản xa xỉ như Dubai, Anh.... cũng đã chú ý đến hình thức giao dịch thông qua bán đấu giá.

