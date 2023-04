MTGP - Road to ONE:

Trận đấu tâm điểm tại Road to ONE là cuộc đối đầu giữa võ sĩ đến từ Ireland, Craig Coakley và võ sĩ người Anh, Nathan Bendon. Cả hai đã vượt qua nhiều vòng đấu trước khi bước vào trận tranh đai khốc liệt để giành một vị trí trong đội hình của ONE Championship - tổ chức võ thuật nổi tiếng nhất thế giới đang phát triển nhanh nhất hiện nay. Bendon đã giành vị trí trong trận chung kết sau chiến thắng trước George Mouzaktitis và Mathias Phountoucos.

Trong khi đó, Coakley đã có một cú knock-out thứ hai đầy hủy diệt trước Natty Dodds nhờ một cú khuỷu tay hoàn hảo. Trận đấu giữa Coakley và Bendon là một trong năm trận đấu đặc biệt sẽ sử dụng găng tay 4oz trong luật đấu đặc biệt. Đây hứa hẹn là một đêm đấu đỉnh cao và hấp dẫn tại London. Ông Chatri Sityodtong - CEO ONE Championship sẽ có mặt tại khán đài để trao đai vô địch cho người chiến thắng.

Tại sự kiện cũng diễn ra nhiều màn so găng đẳng cấp khác của những tay đấm xuất sắc nhất Châu Âu, như cuộc tái đấu giữa Darren Ansty và Charles Sikwa hay chứng kiến tài năng của George Jarvis, Georges Remi Salomon, George Smith, Dani Iliev, Liam Patel, Mo Abdurahman, Gabriel Augusto, George Mouzakitis, Reece Rowell, Jade Nichols, Amro Ghanem, Jimmy Killick, Jacob Thompson…

Vòng chung kết Road to ONE London thuộc chuỗi sự kiện do MTGP (Muay Thai Grand Prix) tổ chức. Đước biết MTGP cũng đang thúc đẩy các hoạt động để đưa võ sĩ Việt Nam tham gia các sự kiện võ thuật tại Châu Âu ở mức độ cao hơn trong thời gian tới.

Ông James Đặng, Chủ tịch MTGP Châu Á cho biết: "Sự quan tâm đến môn thể thao này trên toàn thế giới đang tăng trưởng ổn định, đây là một thời điểm tuyệt vời để tham gia vào môn võ thuật, với thành công của One Championship và UFC, MTGP đang cố gắng trở thành một nhân tố chính trong môn thể thao này. Khía cạnh đấu võ của Muay Thai rất hấp dẫn và giàu truyền thống. Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán mở với đối tác ở nhiều nước châu Á, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng ưu tiên của MTGP là Việt Nam”.

Trọn vẹn giải đấu được VTVcab trực tiếp lúc 23h00 trên kênh ON Sports, ON Sports Action và ứng dụng ON Plus, ON.