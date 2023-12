{"article":{"id":"2225300","title":"Bản tin chiều 10/12: Xe máy tông trực diện vào xe buýt, 2 bố con tử vong","description":"Bản tin chiều 10/12: Xe máy tông trực diện vào xe buýt, 2 bố con tử vong, 3 đối tượng bị bắt vì hành vi giết người khi chặn đánh nhóm nẹt pô xe máy, Võ sĩ kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất hụt đai vô địch MMA Championship","contentObject":[{"audioUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/790c4b7d-ce5c-4ef9-bf40-473128fd384c_intro.mp3","duration":833,"versionName":"1","durationMinute":13}],"displayType":22,"options":0,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"/ban-tin-chieu-10-12-xe-may-tong-truc-dien-vao-xe-buyt-2-bo-con-tu-vong-2225300.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tin-chieu-1012-xe-may-tong-truc-dien-vao-xe-buyt-2-bo-con-tu-vong-632.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tin-chieu-1012-xe-may-tong-truc-dien-vao-xe-buyt-2-bo-con-tu-vong-633.jpg","updatedDate":"2023-12-10T18:07:42","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false,"podcastCoverDesktop":"https://static.vnncdn.net/v1/icon/vnn/podcast-cv-dark-desktop.jpg","podcastCoverMobile":"https://static.vnncdn.net/v1/icon/vnn/podcast-cv-dark-mobile.jpg","podcastCoverType":1,"podcastContent":""},"articlesSameCategory":[{"id":"2225244","title":"Bản tin trưa 10/12: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở TP.HCM","description":"Bản tin trưa 10/12: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở TP.HCM, 'Tuyết rơi' trên phố đi bộ châu Âu ở Hà Nội, giới trẻ đổ xô check-in, Mỹ Linh lộn nhào, Lệ Quyên và Thu Phương ‘bắn’ rap, đu dây tại ‘Chị đẹp’","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-10-12-giai-cuu-6-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-nha-o-tp-hcm-2225244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tin-trua-1012-giai-cuu-6-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-nha-o-tphcm-350.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:37:33","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2225194","title":"Bản tin sáng 10/12: Vào khách sạn với bạn Facebook, cô gái bị trói, cướp sạch","description":"Bản tin sáng 10/12 gồm các tin chính: Nạn nhân kêu oan cho kẻ bị cáo buộc giết người. Vào khách sạn với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị trói, cướp sạch tài sản. Chợ huyện gần 40 tỷ đồng, chỉ 3 tiểu thương bám trụ.","displayType":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-10-12-vao-khach-san-voi-ban-facebook-co-gai-bi-troi-cuop-sach-2225194.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cuop-tai-san-207.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:01:49","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2225119","title":"Bản tin cuối ngày 9/12: Huấn luyện viên Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định","description":"Bản tin cuối ngày 9/12 gồm các nội dung: Miền Bắc khả năng sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh. Huấn luyện viên Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định. Người đàn ông tử vong sau khi rơi xuống hố sụt lún sâu 2m ở Lâm Đồng.","displayType":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-9-12-huan-luyen-vien-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-2225119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-12-1174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T22:16:46","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2225052","title":"Bản tin chiều 9/12: Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-9-12-huan-luyen-vien-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-2225119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-12-1174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T22:16:46","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2225052","title":"Bản tin chiều 9/12: Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai","description":"Bản tin chiều 9/12: Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai, Giọng opera số 1 Việt Nam gây bất ngờ giữa nhà hát nổi tiếng thế giới, Quý ông bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì 'ham của lạ' với dịch vụ mại dâm online","displayType":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-9-12-hoc-sinh-lop-8-o-tp-hcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-2225052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-chieu-912-hoc-sinh-lop-8-o-tphcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:13:22","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224966","title":"Bản đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-9-12-hoc-sinh-lop-8-o-tp-hcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-2225052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-chieu-912-hoc-sinh-lop-8-o-tphcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:13:22","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224966","title":"Bản tin trưa 9/12: Đang làm rõ vụ nghi trộm số lượng lớn vàng trong đêm","description":"Bản tin trưa 9/12: Đang làm rõ vụ nghi trộm số lượng lớn vàng trong đêm, Bắt giữ hai phạm nhân sau 3 ngày trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh, Cảnh báo hiện tượng người lạ đến cổng trường tặng đồ ăn cho học sinh","displayType":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-9-12-dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-2224966.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-trua-912-dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-393.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:44:35","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224872","title":"Bản tin sáng đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-9-12-dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-2224966.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-trua-912-dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-393.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:44:35","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224872","title":"Bản tin sáng 9/12: Ôtô va chạm xe thu gom rác, 1 công nhân môi trường tử vong","description":"Bản tin sáng 9/12 gồm các tin chính: Dựng màn kịch bé sơ sinh bị bỏ rơi, thu lợi hơn 90 triệu đồng. Ô tô con va chạm xe thu gom rác, 1 công nhân môi trường tử vong. Cách nhận biết thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo.","displayType":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-9-12-oto-va-cham-xe-thu-gom-rac-1-cong-nhan-moi-truong-tu-vong-2224872.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tai-nan-giao-thong-o-vung-tau-83.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:24:24","option":0,"avatarIconUrl":" Phương Mỹ Chi lên tiếng khi vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm. Thiếu tá công an kể 20 giây cân não cứu cô gái định tự tử ở tòa nhà 27 tầng.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-8-12-o-to-cua-ca-si-cao-thai-son-bi-tau-hoa-tong-o-da-lat-2224815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408671542-10160860736823948-4555890578341171083-n-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T23:22:20","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224723","title":"Bản tin chiều 8/12: Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để chạy chức Phó Vụ trưởng","description":"Bản tin chiều 8/12: Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để chạy chức Phó Vụ trưởng, Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Trường từng đề nghị chuyển giáo viên, Lộ trình xây sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía Nam Hà Nội","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-8-12-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-de-chay-chuc-pho-vu-truong-2224723.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ban-tin-chieu-812-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-de-chay-chuc-pho-vu-truong-923.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:43:19","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224539","title":"Bản tin trưa 8/12: 2.000 cảnh sát xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại","description":"Bản tin trưa 8/12: 2.000 cảnh sát xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh, Nữ giáo viên bị ném dép, lăng mạ: Học sinh khiêu khích để tôi bị kỉ luật, Vụ nổ lớn ở Ninh Bình: Xác định 2 phụ nữ tử vong","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-8-12-2-000-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-2224539.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ban-tin-trua-812-2000-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-503.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:10:25","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224411","title":"Bản tin sáng 8/12: Nữ sinh viên bán dâm và quy định gây tranh cãi của nhà trường","description":"Bản tin sáng 8/12 gồm các tin chính: Chuyển cơ quan điều tra nếu hoạt động livestream có dấu hiệu vi phạm hình sự. Chuyện nữ sinh viên bán dâm và quy định gây tranh cãi của nhà trường. Tài xế taxi bị bắt vì tông chết chim bồ câu.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-8-12-nu-sinh-vien-ban-dam-va-quy-dinh-gay-tranh-cai-cua-nha-truong-2224411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-ba-sinh-vien-vu-nguyen-nhat-vy-khai-bao-ve-chan-dai-la-cac-dien-vien-nguoi-mau-mc-di-khach-theo-su-moi-gioi-cua-vy-anh-cong-a-166.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:56:55","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224329","title":"Bản tin cuối ngày 7/12: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở Hoà Bình","description":"Bản tin cuối ngày 7/12 gồm các nội dung: Cháy hàng loạt tàu cá ở Bình Thuận. Phát hiện hài cốt trong bể nước bỏ hoang ở Hải Phòng. Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở Hoà Bình.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-7-12-bat-giu-2-doi-tuong-trom-xe-dau-keo-o-hoa-binh-2224329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/xe-dau-keo-1435.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:42:41","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224239","title":"Bản tin chiều 7/12: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ bác sĩ bị đánh ở khoa cấp cứu","description":"Bản tin chiều 7/12: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ bác sĩ bị đánh ở khoa cấp cứu, Nam sinh lớp 7 nhảy lầu trong giờ ra chơi, Màn cầu hôn bằng 200 drone đậm chất ngôn tình gây xôn xao ở Hà Nội","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-7-12-so-y-te-tp-hcm-len-tieng-vu-bac-si-bi-danh-o-khoa-cap-cuu-2224239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-chieu-712-so-y-te-tphcm-len-tieng-vu-bac-si-bi-danh-o-khoa-cap-cuu-1010.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:13:01","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2224080","title":"Bản tin trưa 7/12 NSƯT Đức Hải thu nhập trăm triệu, sống an nhàn bên vợ và 4 con","description":"Bản tin trưa 7/12: NSƯT Đức Hải thu nhập trăm triệu, sống an nhàn bên vợ và 4 con, Tạm đình chỉ hiệu trưởng vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, Khởi tố người bố ở Thanh Hóa, cầm chân con 4 tuổi ném ra đường","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-7-12-nsut-duc-hai-thu-nhap-tram-trieu-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-2224080.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-trua-712-nsut-duc-hai-thu-nhap-tram-trieu-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:06:07","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223953","title":"Bản tin sáng 7/12: Chân tướng người tự xưng ‘Đại đức Thích Tâm Phúc’ vừa bị bắt","description":"Bản tin sáng 7/12 gồm các tin chính: Vạch trần chân tướng của người tự xưng ‘Đại đức Thích Tâm Phúc’ vừa bị bắt. Công an xác minh vụ quán xôi chè nổi tiếng ở Hà Nội bị tố chửi khách thậm tệ. Thời điểm ăn trưa tốt nhất để giảm cân.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-7-12-chan-tuong-nguoi-tu-xung-dai-duc-thich-tam-phuc-vua-bi-bat-2223953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loi-khai-cua-su-thay-tu-xung-thich-tam-phuc-tai-co-quan-dieu-tra00-03-45-23still002-151.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:57:41","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223885","title":"Bản tin cuối ngày 6/12: Tòa án xem xét đơn xin hoãn thi hành án của Trang 'Nemo'","description":"Bản tin cuối ngày 6/12 gồm các nội dung: Bắt người tự xưng 'Đại đức Thích Tâm Phúc' về hành vi lừa đảo. Người đàn ông tẩm xăng lên toàn thân, tự thiêu ở Quảng Ninh. Tòa án xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang 'Nemo'.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-6-12-toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-cua-trang-nemo-2223885.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-cuoi-ngay-612-toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-cua-trang-nemo-1384.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:36:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223818","title":"Bản tin chiều 6/12: Ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân là ai?","description":"Bản tin chiều 6/12: Ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân là ai?, Lời kể nhói lòng về vụ cháy nhà dân khiến 2 anh em tử vong ở TP.HCM, Bắt quả tang chủ nhà hàng ở TP.HCM cùng thác loạn ma tuý với khách","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-6-12-ca-si-tre-tuoi-nhat-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-2223818.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-chieu-612-ca-si-tre-tuoi-nhat-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-1104.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:56:43","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223642","title":"Bản tin trưa 6/12: 2 người tử nạn, 4 cụ già ngạt khí trong vụ cháy quận Tân Bình","description":"Bản tin trưa 6/12: 2 người tử vong, 4 cụ già ngạt khí trong vụ cháy quận Tân Bình, Học sinh trường Văn Phú đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng, Ô tô 5 chỗ tông liên hoàn 2 xe đầu kéo ở Quảng Ninh","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-6-12-2-nguoi-tu-vong-4-cu-gia-ngat-khi-trong-vu-chay-quan-tan-binh-2223642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-trua-612-2-nguoi-tu-nan-4-cu-gia-ngat-khi-trong-vu-chay-quan-tan-binh-587.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:51:26","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223506","title":"Bản tin sáng 6/12: Lý do bố ở Thanh Hóa chấp nhận cho con trai duy nhất đi tù","description":"Bản tin sáng 6/12 gồm các tin chính: Lý do ông bố ở Thanh Hóa chấp nhận cho con trai duy nhất đi tù. Hãi hùng xe 'hung thần' xuyên qua khu dân cư ở Vĩnh Phúc. Sập bẫy tình, 8X Yên Bái mất 200 triệu, phải nhập viện điều trị tâm thần.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-6-12-ly-do-bo-o-thanh-hoa-chap-nhan-cho-con-trai-duy-nhat-di-tu-2223506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/a3hhhhhhhhhhhhh-237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:57:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223435","title":"Bản tin cuối ngày 5/12: Cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Từ việc cô nhắc nhở","description":"Bản tin cuối ngày 5/12 gồm các nội dung: Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Nguyên nhân từ việc cô nhắc nhở. Lời khai của kẻ sát hại vợ mang thai và bố mẹ vợ ở Cà Mau. Nhà hàng gây sốc với dịch vụ để nữ nhân viên tát thực khách.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-5-12-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-tu-viec-co-nhac-nho-2223435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cogiaoab-1474.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T23:37:26","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223357","title":"Bản tin chiều 5/12: 2 nữ sinh bị đâm: Mẹ đến sơ cứu mới biết con gái là nạn nhân","description":"Bản tin chiều 5/12: 2 nữ sinh bị đâm: Mẹ đến sơ cứu mới biết con gái là nạn nhân, Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở Cà Mau, Vụ 3 người tử vong ở Cà Mau: Thực hư thông tin nạn nhân mang song thai","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-5-12-2-nu-sinh-bi-dam-me-den-so-cuu-moi-biet-con-gai-la-nan-nhan-2223357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ban-tin-chieu-512-2-nu-sinh-bi-dam-me-den-so-cuu-moi-biet-con-gai-la-nan-nhan-1094.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:57:38","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223177","title":"Bản tin trưa 5/12: Công an thông tin vụ thanh niên đâm chết 2 nữ sinh rồi tự sát","description":"Bản tin trưa 5/12: Công an Bắc Ninh thông tin vụ thanh niên đâm chết 2 nữ sinh rồi tự sát, Vụ cô giáo bị dồn vào góc lớp: Thêm clip học sinh ném dép khiến cô ngất xỉu, Lập phương án bẫy bắt khỉ tấn công 3 người bị thương ở Quảng Nam","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-5-12-cong-an-thong-tin-vu-thanh-nien-dam-chet-2-nu-sinh-roi-tu-sat-2223177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ban-tin-trua-512-cong-an-thong-tin-vu-thanh-nien-dam-chet-2-nu-sinh-roi-tu-sat-636.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:32:04","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2223011","title":"Bản tin sáng 5/12: Xác minh nữ giáo viên bị nam sinh dồn vào góc lớp chửi bới","description":"Bản tin sáng 5/12 gồm các tin chính: Xác minh nữ giáo viên bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp chửi bới. Diễn biến vụ kiểm lâm tử vong trong rừng với 14 vết đạn hoa cải. Khách hàng của Booking.com trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi mới.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-sang-5-12-xac-minh-nu-giao-vien-bi-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-2223011.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hoc-sinh-doa-giao-vien-fb-112.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:08:26","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2222953","title":"Bản tin cuối ngày 4/12: Bắt thanh niên dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP.HCM","description":"Bản tin cuối ngày 4/12 gồm các nội dung: Bắt thanh niên dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP.HCM. 3 người tử vong tại nhà riêng có thai phụ 7 ngày nữa tới kỳ sinh. Xôn xao tấm thiệp mời dự đám giỗ vợ cũ và ra mắt vợ mới của cụ ông 81 tuổi.","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-cuoi-ngay-4-12-bat-thanh-nien-dung-sung-nhua-cuop-tiem-vang-o-tp-hcm-2222953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cuop-tiemg-vamng-5-38.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:44:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2222836","title":"Bản tin chiều 4/12: Phát hiện 3 người trong gia đình tử vong tại nhà ở Cà Mau","description":"Bản tin chiều 4/12: Phát hiện 3 người trong gia đình tử vong tại nhà ở Cà Mau, Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng, Bắt 3 đối tượng ở Thanh Hóa xây hầm bí mật sản xuất pháo","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-chieu-4-12-phat-hien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-tai-nha-o-ca-mau-2222836.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ban-tin-chieu-412-phat-hien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-tai-nha-o-ca-mau-1524.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"},{"id":"2222654","title":"Bản tin trưa 4/12: Nữ tài xế đâm đổ tường ngôi nhà lâu đời nhất phố cổ Hà Nội","description":"Bản tin trưa 4/12: Nữ tài xế đâm đổ tường ngôi nhà lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, Khỉ tấn công khiến 3 người bị thương, 4 con chó chết, Giá vàng vọt lên kỷ lục mới 74,6 triệu đồng/lượng, điều gì sắp xảy ra?","displayType":22,"category":{"name":"Bản tin thời sự","detailUrl":"/podcast/ban-tin-thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/podcast/ban-tin-thoi-su","relatedIds":["00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"subIds":["00MV5E","00MNS2","01121K","0114II","0116B7","0119RV"],"description":"Bản tin podcast tổng hợp mọi tin tức nổi bật mới nhất trên VietNamNet, cập nhật 4 lần mỗi ngày vào 6h sáng, 11h trưa, 17h chiều và 23h đêm","medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/3/25/0008Q7/thoi-su-1.jpg"},"displayTypeToInt":22,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-trua-4-12-nu-tai-xe-dam-do-tuong-ngoi-nha-lau-doi-nhat-pho-co-ha-noi-2222654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ban-tin-trua-412-nu-tai-xe-dam-do-tuong-ngoi-nha-lau-doi-nhat-pho-co-ha-noi-890.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:57:31","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-podcast.svg","avatarIconPosition":3,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000W"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

