{"article":{"id":"2227074","title":"Bản tin kinh tế 14/12: EVN báo lỗ lớn; sớm nâng hạng thị trường chứng khoán","description":"EVN vẫn báo lỗ lớn năm 2023; Thủ tướng yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán; 5,3 triệu hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử; thông tươi nhập khẩu giá siêu rẻ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","contentObject":"<p><strong>- 2 lần tăng giá điện, EVN vẫn báo lỗ lớn năm 2023</strong></p>

<p>Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Mặc dù được điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5% nhưng EVN vẫn có kết quả lỗ trong năm 2023. EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng (theo Tuổi Trẻ). </p>

<p><strong>- Thủ tướng yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán</strong></p>

<p>Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Chính và các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất (theo Tiền Phong).</p>

<p><strong>- Điện mặt trời số phận 'mịt mù' vì chưa biết dự án nào sai phạm</strong></p>

<p>Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chưa gồm danh mục các dự án điện mặt trời tập trung đã có chủ đầu tư. Lý do là các tỉnh không có cam kết chắc chắn về tình trạng sai phạm, hiệu quả đầu tư... <a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-so-phan-mit-mu-vi-chua-biet-du-an-nao-sai-pham-2226699.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- 5,3 triệu hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử</strong></p>

<p>Đến nay, đã có trên 5,3 triệu hộ nông dân sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn; có 5,8 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số. <a href=\"https://vietnamnet.vn/5-3-trieu-ho-nong-dan-tham-gia-san-thuong-mai-dien-tu-2226899.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- 17.000 công nhân Thái Bình bất ngờ nhận bình cứu hỏa từ công ty</strong></p>

<p>Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy CTCP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị tặng mỗi công nhân một bình cứu hỏa để mang về nhà. Gần 17.000 công nhân vui vẻ nhận bình cứu hỏa do công ty tặng sau giờ tan ca như một món quà đặc biệt. <a href=\"https://vietnamnet.vn/17-000-cong-nhan-thai-binh-bat-ngo-nhan-binh-cuu-hoa-tu-cong-ty-2226669.html\">(Xem thêm)</a></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chua-chay-1-1703-1460.jpg?width=768&s=nZM2aPd6Qb_aWg3Jdd15eg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chua-chay-1-1703-1460.jpg?width=1024&s=-cAk2lflp0FR_X4DRqZxNQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chua-chay-1-1703-1460.jpg?width=0&s=eLlMU-jotJUr8oA4wYYdmQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chua-chay-1-1703-1460.jpg?width=768&s=nZM2aPd6Qb_aWg3Jdd15eg\" alt=\"chua chay 1 1703.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chua-chay-1-1703-1460.jpg?width=260&s=IHY_UQlqVk7AyS0XiBz9OA\"></picture>

<figcaption>Nhân viên công ty buộc bình chữa cháy vào xe cho người lao động</figcaption>

</figure>

<p><strong>- Tiến sỹ ngân hàng bị lừa hơn 470 triệu đồng mà không dám kêu ai</strong></p>

<p>Tham dự lễ ra mắt cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”, TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia - chia sẻ câu chuyện bạn thân ông là một tiến sỹ lừng danh, từng nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng, nhưng mới đây bị lừa mất 470 triệu đồng qua mạng. <a href=\"https://vietnamnet.vn/tien-sy-ngan-hang-bi-lua-hon-470-trieu-dong-ma-khong-dam-keu-ai-2226886.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- Thêm ngôi nhà Hội An liên quan đại gia Nguyễn Lam Huy bị ngân hàng rao bán</strong></p>

<p>Ngân hàng Agribank vừa thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) là quyền sử dụng đất thửa đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất liên quan khoản nợ của đại gia Nguyễn Lam Huy. <a href=\"https://vietnamnet.vn/them-ngoi-nha-hoi-an-lien-quan-dai-gia-nguyen-lam-huy-bi-ngan-hang-rao-ban-2226737.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- Chính thức hủy kết quả đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ với giá ‘khủng’ ở Đà Lạt</strong></p>

<p>Ngày 14/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hằng năm, thời hạn thuê 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ (phường 1, TP.Đà Lạt). Như vậy, lùm xùm xung quanh vụ đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ với giá lên tới 151 tỷ đồng trong vòng 10 năm đã kết thúc (theo Tiền Phong).</p>

<p><strong>- Công ty bất động sản lỗ trăm tỷ, cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết</strong></p>

<p>Cổ phiếu TKC của Công ty CP Địa ốc Tân Kỷ sắp bị hủy niêm yết trên sàn HNX từ ngày 22/12 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Địa ốc Tân Kỷ có khoản nợ phải trả 1.719 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu âm 469 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 638 tỷ đồng (theo Người Lao Động).</p>

<p><strong>- Lộ đại gia đứng sau nhảy vào Tập đoàn Đại Dương qua công ty 7 ngày tuổi</strong></p>

<p>Tập đoàn Đại Dương trước của ông Hà Văn Thắm còn những dự án bất động sản đầy giá trị và thương hiệu Kem Tràng Tiền sinh lời lớn. Đây cũng chính là các tài sản mà nhiều đại gia kín tiếng nhắm đến trong các năm qua. <a href=\"https://vietnamnet.vn/lo-dai-gia-dung-sau-nhay-vao-tap-doan-dai-duong-qua-cong-ty-7-ngay-tuoi-2226558.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- Trước Chứng khoán LPBank, Bầu Thụy từng là sếp công ty chứng khoán nào?</strong></p>

<p>Mối lương duyên với chứng khoán của ông Nguyễn Đức Thụy không chỉ thông qua LPBank - nơi ông là Chủ tịch HĐQT từ cuối năm 2022. Hơn 10 năm trước, vị 'tổng tài' nghìn tỷ này từng là chủ tịch một công ty chứng khoán. <a href=\"https://vietnamnet.vn/truoc-chung-khoan-lpbank-bau-thuy-tung-la-sep-cong-ty-chung-khoan-nao-2226752.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>- Đổ bộ thị trường trước lễ Giáng sinh, thông tươi nhập khẩu giá siêu rẻ</strong></p>

<p>Không phải mua theo cân hay chi vài triệu tới hàng chục triệu đồng, thông tươi nhập khẩu đổ bộ thị trường Việt trước lễ Giáng sinh với giá siêu rẻ. <a href=\"https://vietnamnet.vn/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-2226577.html\">(Xem thêm)</a></p>

<p><strong>Giá xăng dầu</strong> hôm nay trên thị trường thế giới đi lên sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Giá xăng dầu trong nước được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm, trong đó xăng RON 95 tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp.</p>

<p><strong>Thị trường chứng khoán</strong> ngày 14/12 ghi nhận chỉ số VN-Index giảm 4,07 điểm, xuống 1.110,13 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE ở mức thấp, chỉ đạt 12.149 tỷ đồng.</p>

<p>Tỷ giá trung tâm ngày 14/12 giảm 9 đồng, xuống mức 23.945 đồng/USD. <strong>Giá USD</strong> tại các ngân hàng thương mại hôm nay ít biến động, kết phiên được niêm yết ở mức 24.050-24.420 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD thế giới đi xuống.</p>

<p><strong>Giá vàng </strong>hôm nay trên thị trường thế giới tăng dữ dội từ đáy 3 tuần. Giá vàng miếng trong nước 'nhảy múa', đến chiều giảm nhẹ nhưng vẫn hơn 74,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng mạnh, một số thương hiệu tăng tới hơn 1 triệu đồng/lượng. </p>

<p><strong>Lãi suất</strong> ngân hàng hôm nay 14/12 ghi nhận thêm hai nhà băng giảm lãi suất là VIB và VPBank. 