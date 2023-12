{"article":{"id":"2226577","title":"Đổ bộ thị trường trước lễ Giáng sinh, thông tươi nhập khẩu giá siêu rẻ","description":"Không phải mua theo cân hay chi vài triệu tới hàng chục triệu đồng, thông tươi nhập khẩu đổ bộ thị trường Việt trước lễ Giáng sinh với giá siêu rẻ.","contentObject":"<p>Vài năm trở lại đây, thông tươi trở thành mặt hàng quen thuộc trên thị trường dịp Giáng sinh. Song, dòng <a href=\"https://vietnamnet.vn/phat-trien-chuoi-lua-gao-co-nhung-diem-nghen-biet-roi-kho-lam-noi-mai-2226436.html\">thông nhập khẩu</a> có giá tương đối đắt đỏ. </p>

<p>Theo đó, thông tươi Trung Quốc giá ở mức 170.000-200.000 đồng/cành tùy loại. Cành thông tươi Hà Lan thì được bán theo cân, tương đương với giá 250.000-350.000 đồng/cành. Một bó thông tươi 5-6 cành là hàng nhập khẩu từ Đan Mạch, Hà Lan giá dao động từ 1,8-2,2 triệu đồng.</p>

<p>Riêng dòng cây thông giá từ 4-13,5 triệu đồng/cây tùy chiều cao. Thậm chí, có loại giá tới 85-150 triệu đồng/cây.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1-1598.jpg?width=768&s=mIvPimdFdRg5xcwH7CA3_w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1-1598.jpg?width=1024&s=22ppVVTsAAXOtKyietTBvw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1-1598.jpg?width=0&s=RWh-fJ3t4nuau5L3J4zSQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1-1598.jpg?width=768&s=mIvPimdFdRg5xcwH7CA3_w\" alt=\"thong tuoi 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1-1598.jpg?width=260&s=93LX5A95XVB1Fgswwg2EAw\"></picture>

<figcaption>Thông tươi đang đổ bộ thị trường trước lễ Giáng sinh (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>Đang cao điểm mua sắm cho mùa Giáng sinh nhưng nhiều đầu mối rao bán thông tươi với giá giảm mạnh. Từ mức giá đắt đỏ nay thông tươi thành mặt hàng giá rẻ bán la liệt thị trường.</p>

<p>Chị Đào Thị Cẩm Nhung (ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) khoe, vừa đặt mua một cây thông Noel nhập khẩu cao 1,2m với giá chỉ 400.000 đồng, phí vận chuyển 70.000 đồng. Theo chị, mức giá này chỉ bằng tiền mua cành thông tươi dịp Noel năm ngoái.</p>

<p>“Tôi rất thích mùi thơm của thông tươi. Song, những mùa Noel trước tôi chỉ mua cành vì hợp túi tiền. Cây thông tươi quá đắt đỏ”, chị nói. Năm nay, cây thông tươi nhập khẩu giá tương đối rẻ, chị mạnh dạn đặt mua về hy vọng sẽ trưng trong nhà được tới gần Tết Nguyên đán. </p>

<p>Trao đổi với PV VietNamNet, chị Phùng Thị Nga – đầu mối bán thông tươi ở Mộc Châu (Sơn La) - thừa nhận, so với cùng kỳ năm ngoái, giá thông tươi nhập khẩu bên chị bán ra giảm khoảng 60%. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-5-1599.jpg?width=768&s=GH5sz-_HAuksdwJUVQRm7w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-5-1599.jpg?width=1024&s=hI9gj1JD715HfYid1EWKgQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-5-1599.jpg?width=0&s=l0e9vuKdqPs1kiLQbp5joQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-5-1599.jpg?width=768&s=GH5sz-_HAuksdwJUVQRm7w\" alt=\"thong tuoi 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-5-1599.jpg?width=260&s=NO9K8M1I-w8RYs1qY248zA\"></picture>

<figcaption>Cành thông tươi năm nay có giá siêu rẻ (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>Năm nay, lượng thông nhập về khoảng gần 6.000 cây. Đây đều là dòng nguyên bầu nên khi nhập về được trồng ở vườn Mộc Châu để thuần dưỡng giúp cây thích ứng được với khí hậu nước ta. </p>

<p>Đến thời điểm này, những cây thông cao từ 2-2,5m đã “cháy hàng”. Bởi, các nhà hàng và khách sạn khá chuộng size thông tươi này trưng bày ở sảnh. </p>

<p>Với dòng thông cao từ 1-1,8m giá đặc biệt rẻ. Trong đó, cây cao trên 1m giá chỉ 400.000 đồng, cây cao 1,8m giá 800.000 đồng/kg.</p>

<p>“Giá rẻ nhưng nhu cầu trên thị trường khá yếu”, chị Nga nói. Theo chị Nga, thông Noel không phải mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Khi kinh tế khó khăn phải “thắt lưng buộc bụng”, các hộ gia đình sẽ cắt giảm khoản chi tiêu này. </p>

<p>Chị Nga nhập thông tươi về bán được 5 năm nay. Đây là năm thông tươi có giá rẻ nhất nhưng cũng là năm ế ẩm nhất.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1600.jpg?width=768&s=UQK1zlA8vH_v6lsfw2xpmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1600.jpg?width=1024&s=IDJ7A4weoDz6aT1EK-fVUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1600.jpg?width=0&s=gSuh0rFs7c3XmohOHLw1wA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1600.jpg?width=768&s=UQK1zlA8vH_v6lsfw2xpmw\" alt=\"thong-tuoi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thong-tuoi-1600.jpg?width=260&s=p6AKrPGd_m_9kJoJ82zLTw\"></picture>

<figcaption>Cây thông tươi nhập khẩu năm nay giá chỉ vài trăm nghìn đồng (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>Anh Ngô Hữu Việt (đầu mối bán thông tươi ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, thị trường vào cao điểm mua sắm, song lượng khách mua thông tươi khá èo uột. Như ngày hôm nay, anh chỉ chốt được 3 đơn cây thông tươi nguyên bầu với giá 450.000 đồng/cây cho loại cao 1,25m.</p>

<p>Lượng cành thông chốt được gần 50 đơn với giá 90.000 đồng/bó. So với mùa Giáng sinh năm ngoái, số lượng cành thông bán ra giảm một nửa mặc dù giá bán rất rẻ.</p>

<p>Theo anh Việt, những năm trước cây thông tươi nằm trong phân khúc cao cấp có giá bán trên 1 triệu đồng/cây. Do đó, đa phần chị em chọn mua cành thông với giá 170.000-250.000 đồng/bó tùy loại. Năm nay, giá cành thông tươi giảm mạnh nhưng lượng bán ra không nhiều, còn cây thông Noel thành hàng bình dân vẫn kén khách mua.</p>

<p>Hiện, cành thông tươi trên thị trường có giá dao động từ 90.000-130.000 đồng/bó tùy loại. Cây thông tươi có giá phổ biến từ 400.000 đồng đến 1-2 triệu đồng/cây. Theo các đầu mối buôn bán, giá thông tươi đang giảm từ 20-60% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng hàng tiêu thụ vẫn chậm.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702457021170\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2081525\"><a href=\"/gia-cay-thong-noel-tuoi-choi-giang-sinh-gan-150-trieu-dong-2081525.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/18/cay-thong-tuoi-204.gif?width=0&s=AHcbMD5ac4Jm9l0gRkBnKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/18/cay-thong-tuoi-204.gif?width=260&s=2gW6csCblxxyTOMF8BoplA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/gia-cay-thong-noel-tuoi-choi-giang-sinh-gan-150-trieu-dong-2081525.html\">Giá siêu đắt đỏ, gần 150 triệu đồng một cây thông tươi chơi Giáng sinh</a><span class=\"summary__content-desc\">Các cửa hàng đang đua nhau rao bán cây thông tươi nhập khẩu để phục vụ lễ Giáng sinh. Trong đó, có loại siêu đắt, lên tới gần 150 triệu đồng một cây.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-2226577.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-1596.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-1597.jpg","updatedDate":"2023-12-14T00:41:08","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226710","title":"Giá xăng dầu hôm nay 14/12/2023: Thế giới đi lên, trong nước dự báo giảm mạnh","description":"Giá xăng dầu hôm nay 14/12 trên thị trường thế giới đi lên sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo giảm mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-14-12-2023-the-gioi-di-len-trong-nuoc-du-bao-giam-manh-2226710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-xang-dau-hom-nay-14122023-the-gioi-di-len-trong-nuoc-du-bao-giam-manh-1577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226669","title":"17.000 công nhân Thái Bình bất ngờ nhận bình cứu hỏa từ công ty","description":"Gần 17.000 công nhân tại Thái Bình vui vẻ nhận bình cứu hỏa do công ty tặng sau giờ tan ca như một món quà đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/17-000-cong-nhan-thai-binh-bat-ngo-nhan-binh-cuu-hoa-tu-cong-ty-2226669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/17000-cong-nhan-thai-binh-bat-ngo-nhan-binh-cuu-hoa-tu-cong-ty-1700.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T23:38:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226658","title":"VinFast - một hình mẫu chuỗi cung ứng bền vững ở Việt Nam","description":"Với các chiến lược đa chiều để tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng và đảm bảo tính bền vững, đến nay VinFast đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%, có khả năng tự sản xuất 47% nguyên vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-mot-hinh-mau-chuoi-cung-ung-ben-vung-o-viet-nam-2226658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vinfast-mot-hinh-mau-chuoi-cung-ung-ben-vung-o-viet-nam-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226425","title":"Khách hàng Hà Tĩnh ngày càng ‘chuộng’ thanh toán tiền điện online","description":"Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, không chỉ ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn mà những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khách hàng cũng “chuộng” thanh toán tiền điện online.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-hang-ha-tinh-ngay-cang-chuong-thanh-toan-tien-dien-online-2226425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khach-hang-ha-tinh-ngay-cang-chuong-thanh-toan-tien-dien-online-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:35:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226377","title":"Chợ phiên OCOP sôi động khi HDBank nhập cuộc, nông đặc sản ‘đắt hàng’","description":"Đồng hành cùng OCOP từ năm 2023, HDBank “góp lửa” đưa OCOP trở thành từ khóa hot hàng đầu trên mạng xã hội, cùng doanh thu hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp địa phương và nhiều giá trị đường dài.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cho-phien-ocop-soi-dong-khi-hdbank-nhap-cuoc-nong-dac-san-dat-hang-2226377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cho-phien-ocop-soi-dong-khi-hdbank-nhap-cuoc-nong-dac-san-dat-hang-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226325","title":"Giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể giảm mạnh","description":"Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (14/12) có thể giảm theo thế giới. Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng giảm 720-850 đồng/lít, giá dầu diesel hạ 700 đồng/lít.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-2226325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226099","title":"'Mắc màn' cho vườn cam trĩu quả, người trồng lãi tiền tỷ","description":"Để đảm bảo năng suất, những vườn cam ở huyện Yên Thành (Nghệ An) được các chủ vườn mắc màn. Hiệu quả cao từ cây cam mang về cho người dân nơi đây tiền tỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-2226099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-1407.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226188","title":"Giải trí khác biệt với xổ số nhanh Keno","description":"Xổ số nhanh Keno thu hút đông đảo khách hàng nhờ những đặc điểm thú vị, khác biệt so với các loại hình xổ số khác tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-2226188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225875","title":"Kỹ sư về làng nuôi ốc bươu đen, lãi vài trăm triệu mỗi năm","description":"Cái tên Hiếu 'ốc bươu đen' cùng trại nuôi ốc của anh được nhiều người biết đến. Nhưng ít ai hay, trước khi kiếm lời được hàng trăm triệu mỗi năm, anh Hiếu từng thất bại liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-lai-vai-tram-trieu-moi-nam-2225875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ky-su-cau-duong-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-dut-tui-tram-trieu-moi-nam-1313.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226240","title":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12/2023 trượt dốc, mất mốc 75 USD/thùng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12 trên thị trường quốc tế đi xuống. Giá dầu Brent mất mốc 75 USD/thùng, còn giá dầu WTI về mức 68 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-13-12-2023-truot-doc-mat-moc-75-usd-thung-2226240.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-xang-dau-hom-nay-13122023-truot-doc-mat-moc-75-usdthung-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226161","title":"Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Siem Reap","description":"Ngày 12/12, hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố di sản Siem Reap (Campuchia).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-2226161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226138","title":"Nhiệt điện Bà Rịa hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới","description":"Ngày 11/12 Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-2226138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-1028.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226097","title":"Hải Yến Nha Trang được xuất khẩu tổ yến sào chính ngạch vào Trung Quốc","description":"Doanh nghiệp TNHH MTV Thương mại Hải Yến Nha Trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tổ Yến Sào chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-2226097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226060","title":"BSR chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất","description":"Từ ngày 2/6/2014 - 05/12/2023, BSR đã đạt mốc 41,3 triệu giờ công an toàn. Hết năm 2023, BSR phấn đấu đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-2226060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-874.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226052","title":"Thêm nhiều hình thức livestream theo chuỗi trên Shopee dịp sale 12.12","description":"Tại sự kiện 12.12, Shopee hỗ trợ hấp dẫn tại các phiên livestream như: mời dàn KOL, KOC đình đám, đa dạng hình thức mua sắm - giải trí… hứa hẹn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh livestream theo chuỗi, tăng doanh thu cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-12-12-2226052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-1212-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225933","title":"5 loại nông sản Việt được khách Trung Quốc yêu thích, xuất khẩu thu về tỷ USD","description":"Trung Quốc là thị trường truyền thống của nông sản Việt. Có 5 mặt hàng nông sản Việt xuất sang thị trường này đạt trị giá tỷ USD, riêng xuất khẩu rau quả năm nay lập kỷ lịch sử mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-2225933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-614.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:11:07","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225987","title":"Acecook Việt Nam, 10 năm bền bỉ chinh phục khách hàng","description":"Liên tục tổ chức các chương trình tham quan nhà máy, Acecook Việt Nam giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mì ăn liền và thêm yêu mến doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-2225987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225890","title":"BVBank tăng trải nghiệm khách hàng thông qua Zalo","description":"Trung tâm chăm sóc Khách hàng BVBank triển khai Zalo Notification Service (ZNS) trong hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo kết nối vững chắc với khách hàng và xác lập vị thế BVBank trong thị trường ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-2225890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-1081.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225895","title":"Camera MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại Mỹ Tho","description":"Sau 1 tuần khai trương chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10/12 MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-2225895.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225874","title":"12.12 ‘Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật’ hoành tráng nhất năm của ShopeeFood","description":"Góp thêm không khí náo nhiệt cho mùa lễ hội cuối năm 2023, ShopeeFood mang đến lễ hội ẩm thực online được hàng triệu tín đồ ăn uống trông đợi với tên gọi “Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật 12.12” với loạt ưu đãi độc quyền.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-12-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-2225874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/1212-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-194.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225744","title":"Giá vé máy bay Tết ‘trên trời’, hàng không gấp rút thuê máy bay","description":"Giá vé máy bay Tết tiếp tục căng như dây đàn, có chặng hết nhẵn một số ngày cao điểm. Trước tình thế đó, các hãng hàng không gấp rút bổ sung thêm máy bay và tăng tải cung ứng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-2225744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-1374.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225774","title":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12/2023 kéo dài đà tăng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12 trên thị trường quốc tế kéo dài đà tăng từ 2 phiên trước. Giá dầu tiếp tục đi lên trước thông tin Mỹ sẽ bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-12-12-2023-keo-dai-da-tang-2225774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-xang-dau-hom-nay-12122023-keo-dai-da-tang-1364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225724","title":"GHTK đạt giải Vàng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc Make in Vietnam 2023","description":"Giải Vàng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số tại giải thưởng Make in Vietnam 2023 đã thuộc về Nền tảng hậu cần Giao Hàng Tiết Kiệm - GHTK App, dựa trên các tiêu chí thiết kế sáng tạo và tính tác động ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-2225724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-1127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225716","title":"Sử dụng VietQR VietinBank, 1215 khách hàng nhận thưởng hấp dẫn","description":"Sau 1 tháng VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “Tài khoản Seller - Tài lộc như mơ”, đã có 1215 khách hàng cá nhân/chủ cửa hàng kinh doanh (seller) trúng giải. Tổng giá trị giải thưởng là 715.000.000 VND.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-2225716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-1082.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225706","title":"Nam A Bank đồng hành cùng Festival tôm Cà Mau","description":"Đây là sự kiện mang tầm khu vực với sự đồng hành của Nam A Bank, góp phần hỗ trợ khách hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thủy hải sản.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-2225706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-1034.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa