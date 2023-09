- Đề xuất bỏ vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện

Đây là góp ý của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho dự thảo Báo cáo về việc rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo VCCI, kinh doanh vàng trang sức không tác động đến lợi ích công cộng như các loại vàng khác trong cùng nhóm "kinh doanh vàng" (theo Người Lao Động).

- Khánh thành dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc

Sáng 16/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự lễ khánh thành Công ty Hana Micron Vina tại khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc (theo Báo Chính Phủ).

- Bỏ 20 tỷ mua chung cư mini kinh doanh, vội vã 'tháo chạy' lo cháy nổ

Lo lắng về quản lý cháy nổ, có người mua cả tòa ‘chung cư mini’ kinh doanh cho thuê đã “tháo chạy” khi mới vận hành được nửa năm. Nhưng với người thuê, mua để ở, nhiều người vẫn chọn vì mức giá hợp túi tiền. (Xem thêm)

- Đà Nẵng xét duyệt 44 căn chung cư cho người khó khăn thuê

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký văn bản về phương án xét duyệt, bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối tượng thuê là các hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được công nhận tại địa phương. Số lượng căn hộ bố trí thuê đợt này có 44 căn. (Xem thêm)

Một khu chung cư xã hội tại Đà Nẵng

- PG Bank có tân tổng giám đốc, là cựu lãnh đạo Vietcombank

Ngày 14/9, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng làm tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 15/9. Ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, nguyên là phó tổng giám đốc Vietcombank vừa nghỉ hưu theo chế độ từ 1/5 (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Công ty chứng khoán 'đặt nhầm' lệnh bán thành mua

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 2 công ty chứng khoán. CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) bị phạt hơn 110 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng không chính xác. Còn Công ty DNSE bị phạt 125 triệu đồng khi cho 4 tài khoản đặt lệnh mua thỏa thuận chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán (theo Tiền Phong).

- Lợi nhuận của công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng lao dốc

CTCP Phần mềm Diệt Virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính trong nửa đầu năm nay tiếp tục kém khởi sắc. Lợi nhuận sau thuế lao dốc 74% so cùng kỳ năm ngoái, về mức vỏn vẹn hơn 4,4 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Nhu cầu mua bình chữa cháy, mặt nạ tăng vọt, quản lý thị trường ngăn hành vi "chặt chém"

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Nguyễn Thanh Bình vừa ký công văn gửi Cục QLTT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với kinh doanh các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên thị trường. Theo đó, lực lượng QLTT trên cả nước sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng, tăng giá đối với các thiết bị phòng cháy, chữa cháy như: bình xịt chữa cháy, mặt nạ chống khói, thang dây thoát hiểm... (theo Người Lao Động).

- Cà phê Việt Nam 'cháy hàng' xuất khẩu dù giá lên cao kỷ lục

8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 2,96 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 8/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước đó và tăng mạnh 29,7% so với tháng 8/2022. Doanh nghiệp cho biết, chưa bao giờ ngành cà phê rơi vào tình trạng không còn hàng để bán như hiện nay. (Xem thêm)

- Lý do giá gạo xuất khẩu Việt Nam đột ngột rời đỉnh

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu chốt phiên giao dịch cuối tuần này là 613 USD/tấn đối với gạo 5% tấm và 598 USD/tấn đối với gạo 25% tấm, cùng giảm đến 30 USD/tấn so với mức giá đỉnh được xác lập ngày 31/8 nhưng vẫn cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với thời điểm 2 tháng trước. Nguyên nhân chính dẫn đến giá gạo xuất khẩu sụt giảm mạnh là do cầu giảm (theo Người Lao Động).

- iPhone 15 xách tay chỉ cao hơn giá gốc khoảng 10 triệu đồng

Giống như những lần mở bán iPhone mới trước đây, "nhà táo khuyết" đã khai tử nhiều mẫu iPhone 12, 13, 14 để dọn đường cho iPhone 15. Giá iPhone 15 Pro Max 256 GB xách tay chỉ 45 triệu đồng, trong khi giá gốc là 34,9 triệu đồng, chênh lệch khoảng 10 triệu đồng (theo Người Lao Động).

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc tác động tích cực tới kim loại quý. Còn giá vàng miếng SJC tăng dữ dội, lên tới 250.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra.

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đã chững lại sau khi tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng. Giá dầu hạ nhiệt khi tâm lý của giới đầu tư tỏ ra thận trọng hơn. Giá dầu Brent kết tuần ở mức 93,93 USD/thùng, giá dầu WTI ở mức 90,77 USD/thùng.