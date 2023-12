- Giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao, nhà thấp tầng và đất nền giảm sâu

Theo Bộ Xây dựng, giá chung cư liên tục tăng cao do nguồn cung căn hộ khan hiếm trong những năm gần đây, trong khi giá nhà ở thấp tầng và các phân khúc khác giảm sâu 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành xây dựng năm 2023 tổ chức ngày 22/12 ở Hà Nội (theo Tuổi Trẻ).

- Chung cư Hà Nội ngày càng tăng giá

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, chung cư Hà Nội ngày một tăng giá, thậm chí có những dự án xa trung tâm nhưng giá lên tới 100 triệu đồng/m2. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) - cũng cho rằng thị trường thiếu nguồn cung mới trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng chủ đầu tư nào có dự án được phê duyệt và triển khai, đều muốn tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, không ít trường hợp dự án ban đầu là nhà ở bình dân, trung cấp nhưng chủ đầu tư thay đổi chiến lược, "thổi phồng" thành nhà ở cao cấp để thu lợi nhuận tối đa (theo Tiền Phong).

- Đà Nẵng giảm tiền thuê đất thương mại dịch vụ

Ngày 22/12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết ban hành quyết định giảm tiền thuê đất thương mại dịch vụ. Thành phố giảm 10% giá đất ở đã được ban hành tại bảng giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, Đà Nẵng cũng bổ sung 2 hệ số điều chỉnh giá theo chiều sâu thửa đất từ trên 150m trở lên theo hướng giảm 10-20% (theo Người Lao Động).

- Thưởng Tết ở Bình Dương cao nhất gần 370 triệu đồng/người

Ngày 22/12, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay đã có gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, mức thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng và cao nhất là gần 370 triệu đồng (theo Tiền Phong).

- Gần 1.000 doanh nghiệp TP.HCM đã lên kế hoạch thưởng Tết

Tính đến nay, đã có 940 doanh nghiệp gửi khảo sát về Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.HCM về tình hình trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến ngày 25/12, Sở sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo cho UBND TP.HCM và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Tiền Phong).

- Đã có 357 sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế

Tổng cục Thuế cho biết đến nay đã ghi nhận 357 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin về doanh thu, người bán cho cơ quan thuế. Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm đối với 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử với số tiền khoảng 275 tỷ đồng (theo Zing).

- Phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch lần đầu bằng Mobile Banking

Từ 1/7/2024, phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking. Đó là quy định tại Quyết định số 2345/QĐ-NHΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 18/12/2023. (Xem thêm)

- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt, lãnh đạo Bộ Công Thương kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Bộ. Phần việc của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải được giao cho các thứ trưởng còn lại. Quyết định được đưa ra ngay trong ngày người phát ngôn Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ. (Xem thêm)

Trụ sở Bộ Công Thương trên phố Hai Bà Trưng. (Ảnh: Anh Văn)

- Ngân hàng đầu tiên tiết lộ lãi khủng cả năm 2023

Tính đến thời điểm này, Sacombank là ngân hàng đầu tiên đưa ra kết quả kinh doanh cả năm 2023. Với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt hơn 9.500 tỉ đồng, Sacombank báo lãi tăng 50% so với năm trước (theo Tuổi Trẻ).

- Công ty địa ốc của đại gia Dương Công Minh đổi tên sau 15 năm

Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa đổi tên thành Công ty cổ phần Bất động sản Trường Sơn (Truong Son Land Corporation). Dù đổi tên nhưng người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn là ông Nguyễn Ngọc Thủy. Him Lam Land là thành viên của Tập đoàn Him Lam do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT, chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản (theo Dân Trí).

- Giá lợn hơi xuống đáy, triệu hộ chăn nuôi 'còng lưng' gánh lỗ

Cục Chăn nuôi đã chỉ rõ các nguyên nhân khiến giá gà công nghiệp, lợn hơi xuất chuồng “nằm đáy”, kéo theo hàng triệu hộ chăn nuôi chịu lỗ nặng trong năm 2023. Nhưng người tiêu dùng cũng không có lợi khi mà giá bán lẻ thịt lợn không hề giảm. (Xem thêm)

- Có hơn 43 triệu tấn, giá ‘hạt vàng’ Việt Nam phá đỉnh lịch sử

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tính đến ngày 15/12 đạt 7,9 triệu tấn, thu về 4,54 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới trong ngành hàng lúa gạo của nước ta. Với sản lượng ước khoảng trên 43 triệu tấn trong năm nay, giá gạo của nước ta tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh lịch sử. Nông dân lãi lớn khi đầu tư 1.000 USD/ha lúa và đang thu về 3.000-3.500 USD. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay 22/12/2023 trên thị trường quốc tế hồi phục sau cú trượt dốc nhẹ vào hôm trước. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ chiều qua.

Thị trường chứng khoán ngày 22/12 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,63 điểm, lên 1.103,06 điểm. Thị trường nhìn chung vẫn diễn biến hết sức ảm đạm. Nhóm ngân hàng có một số mã gây ấn tượng. Cổ phiếu chứng khoán phân hoá. Ở nhóm sản xuất, sắc đỏ áp đảo sắc xanh.

Tỷ giá trung tâm ngày 22/12 ở mức 23.915 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm mạnh, kết phiên được niêm yết ở mức 24.030-24.400 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD thế giới chững lại sau khi lao dốc vào phiên trước.

Giá vàng miếng SJC hôm nay biến động mạnh khi tăng nhanh vào buổi sáng và đầu giờ chiều rồi lại quay đầu giảm, mất mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn vững đà đi lên và lập đỉnh mới. Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại khi đồng USD suy yếu.

Lãi suất ngân hàng 22/12 tiếp tục 'nóng'. Một số nhà băng tiếp tục giảm lần thứ 3-4 trong tháng, Agribank đưa lãi suất huy động về mức thấp nhất lịch sử.