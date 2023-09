- EVN đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện

Sau khi Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) muốn điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập tức có văn bản phản hồi. EVN đề nghị TKV xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu. (Xem thêm)

- Kịch bản cấp điện năm 2024

EVN vừa đưa ra 2 kịch bản cho việc cấp điện trong năm 2024 dựa trên kịch bản lưu lượng nước về các hồ thủy điện. Theo đó, kịch bản 1: Nước về các hồ thủy điện ở mức bình thường (tương ứng tần suất 65%); kịch bản 2: Cực đoan (lưu lượng nước về kém như đã diễn ra trong năm 2023 tương ứng tấn suất khoảng 90%) (theo TTXVN).

- Còn 'giấy phép con' gây khó người dân và doanh nghiệp

Ngày 8/9, tại cuộc họp họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp, đôi khi còn phát sinh các thủ tục, giấy phép con gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp (theo Tiền Phong).

- Tăng 40 lần lệ phí cấp mới giấy đăng ký và biển số xe bán tải

Theo Thông tư 60 vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ 22/10 sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí cấp giấy đăng ký mới và biển số xe ôtô. Theo đó, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số với xe pick up (bán tải) đối với khu vực 1 (TP Hà Nộị và TP.HCM) sẽ là 20 triệu đồng, tức tăng gấp 40 lần so với trước đây (theo VTV).

- Dự trữ quốc gia với xăng dầu mới chỉ đạt 9 ngày

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM, Bộ Tài chính cho biết, đến nay, mức dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu mới chỉ đạt khoảng 9 ngày nhập ròng, chưa có dự trữ quốc gia đối với dầu thô. (Xem thêm)

Dự trữ xăng dầu ngày càng quan trọng. (Ảnh: TTXVN)

- Thu ngân sách giảm, 8 tháng chỉ đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết thu ngân sách có dấu hiệu giảm từ đầu năm đến nay. Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng đầu năm khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2022 (theo Tiền Phong).

- Hàng Việt Nam xuất khẩu tăng cao nhất trong 1 năm

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 32,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp (theo Tiền Phong).

- Hơn 1 tỷ USD đổ vào chứng khoán mỗi ngày trong tháng 8

Báo cáo mới công bố từ Bộ Tài chính cho biết, giá trị giao dịch tháng 8/2023 bình quân đạt 26.200 tỷ đồng/phiên (hơn 1,09 tỷ USD/phiên), tăng 23,8% so với bình quân tháng trước (theo VTV).

- Ca sĩ Khánh Phương đã kịp bán sạch cổ phiếu SJC trước khi vợ bị tạm giữ

Ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) đã thoái sạch vốn tại Sông Đà 10.1 trước khi bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. (Xem thêm)

- Cổ phiếu phân bón đồng loạt tăng trần sau động thái từ Trung Quốc

Nhóm cổ phiếu phân bón đồng loạt tăng trần sau khi Trung Quốc yêu cầu các công ty tạm dừng xuất khẩu phân urê. Nửa đầu năm 2022, giá phân bón lập đỉnh giúp nhiều doanh nghiệp đạt lợi nhuận khủng. (Xem thêm)

- Giá thép giảm lần thứ 19 liên tiếp

Giá thép xây dựng trong nước vừa được điều chỉnh giảm lần thứ 19 liên tiếp. Hiện giá thép đã về mức thấp nhất trong 3 năm qua, dao động quanh mức 13-14 triệu đồng/tấn. (Xem thêm)

- Cà phê Việt Nam giá cao kỷ lục

Sản lượng xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới nhưng giá trị thu về không cao do cà phê Việt Nam phần lớn đều là Robusta. Nay loại hạt này được nhiều quốc gia chuộng mua đẩy giá tăng cao kỷ lục, nông dân trúng tiền tỷ. (Xem thêm)

- Sâm Trung Quốc mạo danh sâm Ngọc Linh

Giá siêu rẻ, sâm Trung Quốc tràn sang Việt Nam mạo danh sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Điều đáng nói, khi kiểm nghiệm phát hiện sâm Trung Quốc có dư lượng thuốc trừ sâu gấp nhiều lần cho phép. (Xem thêm)

- Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh hai phiên liên tục

Sau nhiều ngày bật tăng mạnh mẽ, giá gạo xuất khẩu của nước ta quay đầu giảm mạnh. Không chỉ có Việt Nam, giá gạo xuất khẩu nhiều nước như Thái Lan, Pakistan đều đang sụt giảm (theo Lao Động).

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index hôm nay giảm nhẹ. Nhiều cổ phiếu bất động sản, sản xuất tăng tốt trong khi nhóm Vingroup, cổ phiếu ngân hàng diễn biến kém khả quan.

Giá USD thế giới hôm nay hạ nhiệt. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) tăng 14 đồng. Giá USD ở các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đi xuống sau khi tiến sát mức đỉnh 10 tháng. Giá dầu giảm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng với việc nguồn cung được cải thiện.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm do áp lực bán ra. Giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, sát mốc 69 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, thị trường ghi nhận thêm hai ngân hàng giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hàng loạt nhà băng đưa lãi suất huy động về dưới 6%/năm.