Dự kiến sáp nhập 52 tỉnh, giữ nguyên 11 tỉnh thành

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo và tờ trình về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính. Theo các tiêu chí định hướng sắp xếp thì dự kiến cả nước có 11 ĐVHC cấp tỉnh giữ nguyên, gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn lại 52 ĐVHC cấp tỉnh thuộc diện phải sắp xếp gồm 4 thành phố và 48 tỉnh. Cũng theo dự thảo, tỉnh nhập với tỉnh thì sau khi sáp nhập sẽ gọi là tỉnh, tỉnh nhập vào thành phố trực thuộc Trung ương thì tỉnh lớn sau sáp nhập là thành phố trực thuộc Trung ương. Việc nhập xã sẽ thực hiện theo nguyên tắc nhập nguyên trạng và có thể nhập xã của huyện này vào xã của huyện khác. Xã nhập với xã thì sau sắp xếp, ĐVHC mới gọi là xã, xã nhập với phường thì sau sắp xếp, ĐVHC mới gọi là phường. Theo dự thảo, với các tiêu chí và cách làm như trên, dự kiến sẽ có khoảng 9.996/10.035 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp. Sau sắp xếp, cả nước sẽ còn khoảng dưới 3.000 ĐVHC cấp xã.

Đề xuất bảo lưu tiền lương 6 tháng, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ sau sáp nhập

Theo dự thảo và tờ trình về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bảo lưu tiền lương, phụ cấp trong 6 tháng sau khi sắp xếp. Đối với các chế độ, chính sách đặc thù, dự thảo quy định theo hướng giữ nguyên chế độ, chính sách đang áp dụng với phạm vi và đối tượng như trước sáp nhập. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC, dự thảo quy định ngân sách trung ương hỗ trợ 1 lần cho địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách với định mức 100 tỷ đồng/1 cấp tỉnh giảm và 500 triệu đồng/1 cấp xã giảm. Nguồn ngân sách này sẽ được bố trí cho ngân sách địa phương năm 2026. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính cùng sắp xếp để ổn định điều kiện làm việc tại đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Dự thảo đặt mục tiêu sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cần hoàn thành trước ngày 30/6.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển giảng viên, trả lương tới 85 triệu/tháng

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển giảng viên, trả lương tới 85 triệu đồng/tháng cho giáo sư, phó giáo sư; 45 triệu/tháng cho tiến sĩ. Trường này cần giảng viên Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin. Người được tuyển dụng vị trí này sẽ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, chủ trì/tham gia các đề tài/dự án, công bố bài báo khoa học quốc tế Trường sẽ tuyển giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ưu tiên có trình độ tiến sĩ và tốt nghiệp nước ngoài. Giảng viên sẽ nhận thu nhập cạnh tranh gồm: Lương nhà nước, lương theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ tết, thưởng và các chương trình hỗ trợ khác. Bên cạnh vị trí giảng viên, Trường Đại học Bách khoa TPHCM cũng tuyển trợ giảng với các ứng viên tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ. Mức lương nhà nước + lương vị trí việc làm + phúc lợi trung bình trên 15-16 triệu đồng/tháng, chưa gồm thưởng cuối năm.

Metro 4 tỷ USD nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ được đề xuất tốc độ 250km/h

Sở Giao thông công chánh (GTCC) vừa kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn Vingroup thủ tục đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do tuyến metro này sẽ triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đề xuất của Vingroup (nhà đầu tư), metro nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ dài 48,5km đi trên cao, bao gồm 2 ga (ga đầu cuối là Tân Phú và Cần Giờ); 2 depot dự kiến đặt tại khu đất 39ha (Cần Giờ) và khu đất 20ha (quận 7). Tuyến metro này được thiết kế loại đường đôi, khổ 1.435mm mỗi đường với tốc độ tối đa 250km/h, hơn hai lần tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (tối đa 110km/h). Theo nghiên cứu sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 102.370 tỷ đồng (4,09 tỷ USD) theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn vốn của mình và huy động từ các nguồn khác theo quy định.

Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xây dựng phân hiệu 2 tại Hà Nam

Tại buổi làm việc với Đại học Kinh tế Quốc dân mới đây, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh này sẽ dành 40ha đất sạch trong Khu đại học Nam Cao và trích từ nguồn ngân sách của địa phương 800 tỷ đồng để hỗ trợ Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng phân hiệu 2 tại tỉnh Hà Nam. Tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà trường về thủ tục, mặt bằng, tư vấn thiết kế, quy hoạch... để xây dựng phân hiệu 2 tại Hà Nam. Ngoài ra, tỉnh cũng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ngay gần trường để phục vụ giáo viên thuê hoặc mua. Sinh viên học trong Khu đại học Nam Cao sẽ có điều kiện được thực tập ngay trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Khu đại học Nam Cao nằm trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, cách Hà Nội khoảng 50km. Với diện tích hơn 750ha, khu vực này có thể đáp ứng quy mô đào tạo 50.000 sinh viên, 4.000 giảng viên và khoảng 30.000 cư dân đô thị.

24.000 ca mắc mới ung thư phổi mỗi năm, 75% được phát hiện ở giai đoạn muộn

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh lý về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và ung thư phổi, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Đặc biệt, ung thư phổi hiện đứng thứ ba về số ca mắc mới nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong tại Việt Nam. "Hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm, nhưng tới 75% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ chưa đến 15%", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết. PGS.TS Đỗ Hùng Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, cơ sở này ghi nhận khoảng 12.000 lượt khám/năm liên quan bệnh lý u phổi; điều trị khoảng 3.200 bệnh nhân/năm. PGS Kiên cho biết, nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư phổi lên tới hơn 90%, nhưng ở giai đoạn "cuối của cuối" (như giai đoạn 4B), tỷ lệ này chỉ dưới 1%. Tầm soát ung thư phổi được khuyến cáo cho người có nguy cơ cao hằng năm hoặc 2 năm. Người có nguy cơ cao được xác định như: Tuổi từ 50-75; có lịch sử hút thuốc hơn 20 gói/năm; người không hút thuốc tuổi từ 50-75, có tiền sử ung thư phổi ở người thân bậc một.

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX sẽ sớm được thí điểm tại Việt Nam

Theo Quyết định 659 ngày 23/3 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Space Exploration Technologies (SpaceX) của Hoa Kỳ, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, đã được cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam. Việc thí điểm triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam (gọi tắt là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam) được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và sẽ phải kết thúc trước ngày 1/1/2031. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ các yêu cầu, điều kiện mà SpaceX và doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam phải cam kết đảm bảo tuân thủ khi triển khai thí điểm, bao gồm các yêu cầu về loại hình dịch vụ viễn thông triển khai; phạm vi triển khai; số lượng thuê bao tối đa; tần số sử dụng và đặc biệt là những yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tượng Ma Tổ 'đi' máy bay đến TPHCM: Trường hợp đặc biệt trong hàng không

Trên chuyến bay MF841 của hãng hàng không Xiamen Air từ Hạ Môn (Trung Quốc) đến TPHCM có "hành khách đặc biệt" là pho tượng được người dùng mạng xã hội gọi là Thiên Thượng Thánh Mẫu (Ma Tổ). Tượng này có vé máy bay với số ghế ngồi 11A. Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Minh Đăng, Trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận có sự việc trên và cho biết, tượng Ma Tổ có tên Lâm Mặc với số CMND: 350321096003237001, có hộ chiếu riêng. Tượng này đã được vận chuyển tới rất nhiều nơi trên thế giới. “Các hãng hàng không Trung Quốc có quy trình vận chuyển tượng này như đối với hành khách. Đây là vấn đề tâm linh liên quan đến văn hóa của người Phúc Kiến”, ông Đăng thông tin thêm. Hãng hàng không Hạ Môn (Xiamen Air) đã dành tặng vé miễn phí hạng thương gia hoặc phổ thông cho tượng Ma Tổ trên các chuyến bay, đồng thời cung cấp các dịch vụ đặc biệt.

Báo Mỹ công bố loạt tin nhắn làm lộ kế hoạch quân sự mật của nhóm chat Nhà Trắng

Theo Independent, tạp chí The Atlantic hôm 26/3 đã công bố thêm các tin nhắn liên quan đến vụ vô tình tiết lộ kế hoạch quân sự tuyệt mật của Nhà Trắng. Bài báo được đăng tải trước khi Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ bắt đầu phiên điều trần về vụ việc. "Dường như các cố vấn của Tổng thống Trump đang cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng của những tin nhắn bị rò rỉ. Các thông tin trong nhóm chat bao gồm kế hoạch chi tiết về hoạt động không kích tổ chức Houthi ở Yemen. Nếu các văn bản này rơi vào tay thế lực thù địch, Houthi sẽ có thời gian để lên kế hoạch đối phó, tạo ra những nguy cơ lớn với các phi công Mỹ". Theo nguồn tin của CNN, Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic đã vô tình được thêm vào nhóm trò chuyện quân sự của các quan chức hàng đầu Chính phủ Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz hôm 25/3 đã nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc, trong khi Nhà Trắng tuyên bố các đoạn chat bị rò rỉ "không chứa thông tin mật".

Tổng thống Ukraine muốn Mỹ cấm vận Nga, khẳng định không rút quân khỏi Kursk

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky hôm 26/3 đã lên tiếng chỉ trích đợt tập kích diện rộng bằng UAV của Nga tại nhiều vùng lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, vụ tập kích đêm 25/3 là cuộc tấn công lớn nhất Kryvyi Rih, quê hương của ông Zelensky, từng phải hứng chịu kể từ tháng 2/2022. Liên quan đến tình hình ở tiền tuyến, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch ở vùng biên giới Kursk của Nga, ngay cả khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận Kiev không đủ ngân sách cho các hoạt động quốc phòng, qua đó thúc giục Mỹ và các thành viên NATO tiếp tục viện trợ cho quân đội Ukraine trong tương lai gần. Trong thời gian vừa qua, các lực lượng Ukraine đã có nhiều "bước lùi" ở Kursk, bao gồm cả việc để Nga giành lại quyền kiểm soát khu định cư chiến lược Sudzha.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc trì hoãn phán quyết luận tội Tổng thống Yoon

Theo Korea Times, việc trì hoãn này làm dấy lên nhiều đồn đoán, đặc biệt là khi tòa án ban đầu hứa sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu tòa án không đưa ra phán quyết vào ngày 29/3, có khả năng việc này sẽ bị hoãn cho tới ngày cuối cùng của tháng hoặc thậm chí có thể kéo dài sang tháng 4. Lịch trình phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol khác đáng kể so với vụ việc năm 2004 của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, khi phán quyết được đưa ra 14 ngày sau phiên điều trần cuối cùng. Tới vụ việc năm 2017 của bà Park Geun-hye, tòa ra phán quyết sau 11 ngày. Tuy nhiên, quá trình cân nhắc trong vụ án của Tổng thống Yoon đã kéo dài gấp đôi thời gian.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin, Hạ viện Thái Lan sáng 26/3 đã nhóm họp để tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha khai mạc phiên bỏ phiếu lúc 10h sáng (giờ Bangkok) với sự tham gia của 487 đại biểu. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 319 phiếu phản đối kiến nghị bất tín nhiệm, 162 phiếu đồng thuận kiến nghị và 7 phiếu trắng. Sau khi công bố kết quả, Chủ tịch Hạ viện Wan lập tức cho kết thúc phiên họp. Được biết, cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Thủ tướng Paetongtarn trong 2 ngày 24 - 25/3 đã có phiên điều trần trước Quốc hội Thái Lan.