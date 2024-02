Ngày 5/2, trên Fanpage Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đăng bài yêu cầu Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hoàn tiền 400 triệu đồng liên quan đến Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Nam An (Công ty Nam An).

Trước đó ngày 2/2, Công ty Nam An đã nộp đơn khởi kiện Công ty Sen Vàng đến tòa án nhân dân có thẩm quyền, liên quan đến dịch vụ quảng bá thương hiệu cho Nam An và cá nhân bà Nguyễn Thị Như Lan thông qua cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Theo Nam An, phía Sen Vàng chưa hoàn tất nghĩa vụ quảng bá thương hiệu cho Nam An. Tuy nhiên, Sen Vàng khẳng định Hợp đồng giữa Ban tổ chức cuộc thi và Nam An được giao kết hoàn tất, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

"Nam An yêu cầu Ban tổ chức trả lại 400 triệu đồng, thông tin này sai sự thật vì quyền lợi của Công ty Nam An đã được đảm bảo theo các điều khoản quy định trong hợp đồng, Nam An đã sử dụng toàn bộ dịch vụ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Chúng tôi nhấn mạnh trị giá hợp đồng này là 3 tỉ đồng, Nam An đã sử dụng toàn bộ quyền lợi giá trị hợp đồng, nhưng tính tới ngày 7/2, Nam An mới chỉ thanh toán được 400 triệu đồng, tức còn nợ Sen Vàng 2,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nam An lại đi nộp đơn khởi kiện. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, Ban tổ chức đã giãn tiến độ thanh toán hợp đồng thành 15 đợt, mặc dù đã hoàn tất các quyền lợi cho phía Công ty Nam An", đại diện Sen Vàng cho biết.

Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023

Ngày 6/2, Công ty Sen Vàng đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Infinity Việt Nam (INLaw) được quyền đại diện, thay mặt, nhân danh Công ty Sen Vàng giải quyết vụ việc liên quan đến hợp đồng.

“Công ty Sen Vàng khẳng định sẽ phản tố yêu cầu Toà án buộc Công ty Nam An phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền của mình theo hợp đồng và giải quyết vấn đề trên tinh thần thượng tôn pháp luật, luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng”, đại diện Sen Vàng khẳng định.

(Nguồn: Công ty Sen Vàng)