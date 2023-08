Đặt chân tới Hà Nội, ông Charles cùng cộng sự đã có những buổi làm việc với đại diện Ban trọng tài VFF, dự án VAR cũng như lãnh đạo VPF. Sau đó, vị này có buổi quan sát, học tập kinh nghiệm thực tế ở trận đấu giữa CLB CAHN và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

Chia sẻ về việc Việt Nam được FIFA cấp phép áp dụng VAR, ông Charles nói: “Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam sử dụng công nghệ VAR. Đó là lý do tôi sang đây để học tập kinh nghiệm của các bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng VAR vào tháng 9 ở giải đấu cao nhất của mình và nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ áp dụng ở tất cả các trận đấu trong mùa giải mới”.

Ban trọng tài LĐBĐ Hong Kong (Trung Quốc) học tập kinh nghiệm vận hành VAR tại Việt Nam

“Tôi có theo dõi quá trình chuẩn bị cho đến khi các bạn chính thức đưa VAR vào sử dụng. Đồng thời, qua trao đổi với VPF, tôi hiểu rằng VAR tại V-League đang được đánh giá cao”, ông Charles nói.

Vị Trưởng ban trọng tài LĐBĐ Hong Kong (Trung Quốc) cũng chia sẻ những sự khác biệt trong việc lựa chọn hệ thống VAR giữa 2 nền bóng đá. Trong khi Việt Nam lựa chọn sử dụng xe VAR có tính lưu động cao thì Hong Kong quyết định xây dựng trung tâm VAR được đặt cố định.

Giải VĐQG Hong Kong (Trung Quốc) sắp áp dụng VAR như V-League

Kể từ vòng 3 giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2023, có 5 trận đấu được cấp phép áp dụng VAR. Trong đó, 2 trận đấu có tính chất cạnh tranh cao, ảnh hưởng tới chức vô địch là trận đấu CLB Viettel gặp CAHN và CLB CAHN gặp CLB Thanh Hóa. Ba trận đấu còn lại là: Viettel vs Hà Tĩnh, Hà Nội FC vs Hải Phòng và Hải Phòng vs Nam Định.