Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (địa chỉ: 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký vào ngày 3/10.

Cơ sở này bị xử phạt vì nhiều hành vi vi phạm như thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh...

Đồng thời, tiệm bánh mì Phượng còn vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định như khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh; chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm...

Đặc biệt, cơ sở này vi phạm lỗi "chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Ngoài nộp phạt tiền, hộ kinh doanh này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất trong 3 tháng. Quán buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng tại Hội An. Ảnh: S.X.

Trước đó, theo kết luận điều tra của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam, khoảng 3.600 người ăn bánh mì Phượng ở Hội An trong 2 ngày 11-12/9, trong đó có 313 người bị ngộ độc, 273 ca phải nhập viện.

Ngày 21/9, chủ quán bánh mì Phượng đăng tải thư xin lỗi gửi đến khách hàng trên trang cá nhân. Chủ quán bánh mì Phượng thừa nhận đây là sơ sót của quán trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng.