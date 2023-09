Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam vừa có báo cáo kết luận điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán bánh mì Phượng 2, ở phường Minh An, TP.Hội An.

Theo cơ quan này, trong 2 ngày 11 và 12/9, tổng cộng 3.600 người ăn bánh mì tại cửa hàng, căn cứ vào số bánh mì cơ sở bán ra trong 2 ngày này. Sau ăn, có 313 người bị ngộ độc trong đó có 103 người nước ngoài. 273 người vào viện, thêm 40 người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại, không có người tử vong.

Thực khách bắt đầu ăn bánh mì từ khoảng 6h ngày 11/9, 5 tiếng sau thì xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Những người bị ngộ độc có các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, đi cầu lỏng trên 10 lần, nôn, sốt cao. Đến ngày 21/9, tất cả bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế đã xuất viện.

Thịt heo xíu và rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo trong hai bữa ăn ngày 11 và 12/9 được xác định là thức ăn nguyên nhân khiến hàng trăm người bị ngộ độc. Nhà chức trách xác định căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm mẫu cũng phát hiện trong chả heo có nhiễm khuẩn E.coli.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu bánh mì tại quán bánh mì Phượng. Ảnh: Sở Y tế Quảng Nam

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam đề nghị hộ kinh doanh Bánh mì Phượng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật, tích cực phối hợp cơ quan y tế, cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện các biện pháp cứu chữa người bị ngộ độc. Cơ sở này cũng phải chấp hành nghiêm các kiến nghị và các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam sẽ làm việc với cơ sở bánh mì Phượng 2 và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu trên thế giới, có thể tìm thấy vi khuẩn này trong nhiều loại thực phẩm, gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng, trái cây, rau và cả thực phẩm chế biến sẵn.

Nhiễm khuẩn này, bệnh nhân thấy buồn nôn, nhức đầu, choáng váng, khó chịu, sốt, đau bụng, sau đó xuất hiện nôn mửa và đi ngoài nhiều lần, phân toàn nước, đôi khi có máu.

Chiều 13/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam cần chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng.

Ngày 21/9, chủ quán bánh mì Phượng đăng tải thư xin lỗi gửi đến khách hàng trên trang cá nhân, thừa nhận đây là sơ sót của quán trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng.

Cùng ngày 21/9, Viện Pasteur Nha Trang có văn bản thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại Hội An, Quảng Nam.