Việt Nam có mặt trong danh sách bánh mì ngon nhất thế giới của CNN

Bánh mì, Việt Nam

Món ăn bình dân của Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài yêu thích

Món bánh mì baguette đã được người dân Việt Nam biến tấu theo khẩu vị của từng vùng miền địa phương. Đây là món ăn được bán trên đường phố ở khắp đất nước hình chữ S và được nhiều du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích.

Phiên bản bánh mì phổ biến nhất có phần nhân gồm pate làm từ gan lợn ăn kèm chả lụa, cà rốt bào sợi muối chua, rau mùi (ngò), sốt và một vài nguyên liệu khác. Du khách cũng có thể tìm thấy những loại bánh mì ăn kèm thịt nướng. Vị giòn của vỏ bánh cùng nguyên liệu tươi ngon có trong nhân sẽ mang tới cho thực khách những trải nghiệm khó quên.

Pambazo, Mexico

Phần bánh mì sẽ được 'nhuộm đỏ' sau khi ngâm trong nước sốt guajillo

Đa phần nhiều người thường nghĩ tới món Tortillas đầu tiên mỗi khi nhắc tới Mexico. Nhưng một trong những món ăn nhẹ nổi tiếng nhất đất nước này thì lại là pambazo, một loại bánh sandwich đường phố, được cho là lấy cảm hứng từ hình dạng của một ngọn núi lửa ở Mexico.

Phần bánh mì sẽ được 'nhuộm đỏ' sau khi ngâm trong nước sốt guajillo hơi cay. Kẹp bên trong là phần nhân gồm khoai tây, rau diếp, pho mát và kem.

Tramezzino, Ý

Đây là món ăn nhẹ phổ biến trong các bữa trưa ở Ý

Tuy có nguồn gốc từ Turin nhưng chính người dân vùng Venice đã đưa món ăn nhẹ thường được dùng trong các bữa trưa này lên một tầm cao mới. Bánh mì trắng nướng giòn tan ăn kèm cùng ô liu, cá ngừ, trứng luộc mềm, rau và nấm cục.

Các quán bar trên khắp Venice đều thường phục vụ những đĩa tramezzini trong giờ ăn trưa. Món ăn này sẽ thêm phần hấp dẫn nếu du khách ngồi bên một bờ kênh nhỏ và thưởng thức cùng ly rượu vang nổi tiếng trong vùng.

Shawarma, Trung Đông

Shawarma là món bánh mì kẹp thịt nướng của nhiều biến thể khác nhau

Tên gọi của món ăn này bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "quay". Biến thể phổ biến nhất của shawarma khi được đưa sang Địa Trung Hải và châu Âu chính là món doner kebab nổi tiếng ở Đức hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù có nhiều biến thể của món ăn đường phố phổ biến này, nhưng về cơ bản nhân của shawarma là phần thịt tẩm gia vị nướng (thường là thịt gà, thịt cừu hoặc thịt bò) được nhét vào một chiếc bánh mì pita nhẹ, phủ lên trên những thứ như cà chua, hành tây và rau mùi tây, thậm chí có cả sốt tahini.

Muffaletta, New Orleans, Mỹ

Những chiếc bánh mì muffaletta thậm chí có thể to quá đầu người

Những người nhập cư Ý sau khi định cư ở New Orleans vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã phát minh ra loại bánh sandwich New Orleans tinh túy được làm từ những ổ bánh mì Sicily tròn, phủ vừng và có thể to quá đầu người.

Bên trong muffaletta là các lớp ô liu xắt nhỏ, xúc xích Ý Genoa, giăm bông và nhiều loại pho mát khác nhau (thường có pho mát Thụy Sĩ và provolone) hòa quyện tạo nên hương vị đặc biệt thơm ngon.

Chivito, Uruguay

Người ta thường đặt lên chivito một quả trứng chiên cùng phần nhân đầy đặn

Mặc dù tên của món bánh mì Uruguay này có nghĩa là "con dê nhỏ", nhưng phần thịt bên trong lại là những miếng bít tết thái mỏng (được gọi là churrasco), giăm bông, thịt xông khói ăn cùng rau diếp, sốt mayonnaise và phô mai mozzarella nấu chảy.

Được cuộn tương tự như bánh mì kẹp thịt hay bánh mì ciabatta, người ta thường đặt lên chivito một quả trứng chiên - để đảm bảo không ai bị đói sau khi thưởng thức món ăn này.

Pan bagnat, Pháp

Phần trong bánh mì là phần nhân gồm các lớp rau sống, cá cơm, ô liu, trứng luộc chín thái mỏng, cá ngừ...

Nếu từng thích món salad Niçoise tươi ngon thì rất có thể bạn sẽ thành một fan hâm mộ của pan bagnat - một loại bánh sandwich tương tự cũng có xuất xứ từ Nice ở miền Nam nước Pháp và được làm bằng cách sử dụng rượu cay de campagne.

Sau khi cắt làm đôi nhưng không đứt rời, hai lớp bánh mì sẽ được mở ra để kẹp vào bên trong các lớp rau sống, cá cơm, ô liu, trứng luộc chín thái mỏng, cá ngừ, dầu ô liu, muối và hạt tiêu.

Katsu sando, Nhật Bản

Katsu sando được coi là một món ăn yōshoku (chịu ảnh hưởng của phương Tây)

Thịt lợn được băm nhỏ, tẩm bột panko chiên giòn rồi nhét vào bánh mì trắng sữa Nhật Bản mềm mịn gọi là shokupan, một món ăn vặt được yêu thích tại cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản.

Được coi là một món ăn yōshoku (chịu ảnh hưởng của phương Tây), katsu sando thường được ăn kèm cùng bắp cải thái nhỏ và salad gà, trứng (tamago).

Smørrebrød, Đan Mạch

Smørrebrød là món ăn được yêu thích ở khắp vùng Scandinavia

Là món ăn mang tính biều tượng của Đan Mạch nhưng smørrebrød cũng được yêu thích ở khắp vùng Scandinavia. Du tên gọi có nghĩa là "bánh mì bơ" nhưng smørrebrød còn có nhiều hơn thế.

Bánh mì lúa mạch đen được kết hợp ăn cùng cá trích cà ri hoặc ngâm chua, tôm nhỏ màu hồng hay trứng luộc cắt lát và thịt bò nướng quý hiếm phủ một lớp bơ. Theo phong cách Scandi đích thực, smørrebrød cũng đề cao tính thẩm mỹ nên đều trông vô cùng đẹp mắt khi được phục vụ ra.

Spatlo, Nam Phi

Phần nhân đa dạng, hấp dẫn của món bánh mì spatlo của Nam Phi

Ở tỉnh Gauteng và Johannesburg, bánh mì spatlo của Nam Phi (thường được gọi là kota, có nghĩa là 'phần tư') được làm từ một phần tư ổ bánh mì, xếp chồng lên nhau ăn cùng thịt và nhiều thứ khác.

Bên trong, du khách có thể tìm thấy khoai tây chiên, pho mát, thịt xông khói, ba chỉ (bologna), xúc xích kiểu Nga, sốt atchar cay (làm từ xoài xanh) và một quả trứng chiên.

Đỗ An (Theo CNN)