Trao đổi với VietNamNet, chị Ái Phương - mẹ bé Bảo An cho biết sự việc xảy ra vào đầu tháng 1 năm nay. Một người phụ nữ lạ mặt sử dụng tài khoản Facebook "Tạm biệt chim én" đăng tải nhiều thông tin sai sự thật ác ý nhắm vào ca sĩ Bảo An.

Theo ghi nhận của phóng viên, tài khoản này thường xuyên đăng ảnh hình ảnh ca sĩ Bảo An cùng thông tin sai sự thật như giật chồng, có thai... với ngôn từ tục tĩu, phản cảm.

Không chỉ đăng trên trang cá nhân, tài khoản "Tạm biệt chim én" còn phát tán nội dung trên tại các tài khoản, trang, hội nhóm Facebook có liên quan Bảo An như cộng đồng người hâm mộ, bạn bè, trường học, các đơn vị, nhãn hàng đang ký hợp đồng với Bảo An, ca sĩ Gia Khiêm...

Ca sĩ Bảo An hiện tại.

Tài khoản này từng liên lạc chị Ái Phương, bên kia đầu dây điện thoại là giọng nữ. Sau nhiều tháng đeo bám, tài khoản "Tạm biệt chim én" thông báo đã nắm được lịch trình và lộ trình của Bảo An, dọa sẽ tạt a-xít cô bé nếu chị Phương không đáp ứng yêu cầu của mình.

Hành vi của tài khoản "Tạm biệt chim én" khiến ca sĩ Bảo An sốc tâm lý. Cô bé suy sụp, sợ hãi, thường bỏ bữa và mất ngủ, hiện chỉ còn 39kg. Cha mẹ Bảo An sống trong lo âu mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn bè, cha mẹ của bạn bè, thầy cô giáo của Bảo An và các đơn vị, nhãn hàng đang làm việc với ca sĩ cũng chịu nhiều ảnh hưởng, phiền toái.

Bé Bảo An được hàng triệu khán giả Việt yêu mến.

Chị Phương nói: "Gia đình tôi khẳng định không quen biết người phụ nữ và người đàn ông kia. Chúng tôi không đoán được ai đứng sau tài khoản "ảo" này, động cơ là gì".

Vợ chồng chị Phương gửi đơn trình báo đến Công an Quận 1 TP.HCM, đã lấy lời khai và chờ kết quả điều tra. Hai người thay phiên nhau đưa đón con gái đi học những khung giờ khác nhau mỗi ngày để tránh bị theo dõi. Ngoài đi học, Bảo An hầu như không ra khỏi nhà hoặc trường học.

'Bé' Bảo An sinh năm 2006. Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, Bảo An là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình. Các sản phẩm của Bảo An thu hút lượt nghe xem "khủng" như Xúc xắc xúc xẻ - 426 triệu lượt xem; Mẹ ơi tại sao - 226 triệu lượt xem; Bé chút chít - 140 triệu lượt xem; Ba ơi - 40 triệu lượt xem; Những ước mơ - 34 triệu lượt xem;...

Hậu trường buổi chụp ảnh của Bảo An và Gia Khiêm