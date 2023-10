Tối 29/10, để kỷ niệm 10 năm làm nghề, nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha tổ chức show thời trang tại TP.HCM. Show diễn giới thiệu 3 bộ sưu tập với hơn 90 thiết kế, có sự tham gia trình diễn của gần 100 hoa, á hậu, người mẫu.

Bộ sưu tập đầu tiên Are you ready? Ready I am mang cảm hứng thời trang đương đại với loạt trang phục đường phố mang tính ứng dụng cao như corset, crop top cách điệu, bodysuit xuyên thấu, quần ống rộng, chân váy ngắn kiểu Y2K… phù hợp với giới trẻ có phong cách mang hơi hướng “nổi loạn”. Những gam màu đại diện cho phong cách thành thị như xanh denim, đen, trắng được hai bộ đôi nhà thiết kế tận dụng.

Á hậu Lệ Hằng diện bodysuit gợi cảm bên trong áo dài tay xuyên thấu, mặc cùng váy ngắn. “Chị đẹp” Hà Kino có sự giao thoa giữa phong cách nữ tính và nam tính khi phối corset cùng trang phục hơi hướng menswear. Siêu mẫu Vũ Thu Phương đội mũ tai bèo lông che nửa mặt, gợi cảm diện bra bên trong áo xuyên thấu, hoàn thiện trang phục bằng áo khoác jeans dáng dài và váy siêu ngắn. Hoa hậu Thạch Thu Thảo quyến rũ cùng bra 2 dây đính đá lấp lánh nối liền áo choàng dài dạng lưới, váy jeans ngắn với các chi tiết đính kết đa dạng.

Sải bước trên sàn runway dài 25m, vedette - Hoa hậu Khánh Vân diện thiết kế mang hơi hướng futuristic với chiếc áo chất liệu xuyên thấu, váy ngắn và áo choàng jeans đính đá lạ mắt, phối cùng giày cao gót metallic.

Hoa hậu Khánh Vân kết màn bộ sưu tập 'Are you ready? Ready I am':

Bộ sưu tập tiếp theo là 25 thiết kế dạ hội lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nữ thần. Những chiếc đầm được áp dụng kỹ thuật xếp nếp váy áo, với những đường cắt gợi cảm, sử dụng chất liệu chính là vải sequin, sheer, đính kết các loại đá, pha lê, lông vũ nhằm tăng tính sang trọng. Những tông màu nổi bật như vàng, đỏ, bạc… được 2 nhà thiết kế lựa chọn để tạo sự lộng lẫy.

Hoa hậu Phương Khánh đảm nhận vị trí first face, catwalk thần thái trong thiết kế dạ hội vàng nổi bật, được đính đá lấp lánh theo kiểu body chain, phối cùng áo choàng thướt tha. Kết màn bộ sưu tập là Hoa hậu Ngọc Châu với đầm 2 dây ôm sát, điểm xuyết các chi tiết hình ngôi sao lạ mắt, sải bước cùng áo choàng trắng tua rua tạo hiệu ứng thị giác.

Hoa hậu Ngọc Châu kết màn bộ sưu tập thứ 2:

Bộ sưu tập kết màn được nhận xét là đặc biệt nhất trong show diễn, giới thiệu 17 trang phục kiểu fantasy, mang phom dáng cầu kỳ, sử dụng những chất liệu độc đáo, lạ mắt. Almira Bảo Hà mở màn độc đáo với nét diễn “điên loạn”, lập dị khi hóa “nàng hề” đậm chất ngày hội Halloween. Mẫu nhí diện trang phục phong cách drag queen táo bạo, với mái tóc và trang phục nặng hơn 10kg.

Almira Bảo Hà mở màn bộ sưu tập cuối cùng:

Đặc biệt, 10 thiết kế cuối cùng được bộ đôi nhà thiết kế ấp ủ từ lâu, lấy cảm hứng từ các quân cờ trong bàn cờ vua, trình diễn bởi: Vũ Thu Phương, Phương Khánh, Khánh Vân, Ngọc Châu, Thiên Ân, Lệ Hằng, Mâu Thủy, Kim Duyên, Thủy Tiên, Hương Ly. Hầu hết các trang phục đều nặng đến hàng chục kg, tăng độ hoành tráng nhưng cũng tạo thử thách cho phần trình diễn của các hoa hậu, á hậu, người mẫu.

Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha mất hai năm để chuẩn bị và thực hiện show diễn thời trang này. Cả hai cho biết niềm cảm hứng sáng tạo bắt nguồn từ phái đẹp sẽ không bao giờ ngừng lại, hứa hẹn tiếp tục mang đến những điều thú vị hơn trong các show diễn kế tiếp.

Thanh Phi