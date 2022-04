Bảo Hân 'Về nhà đi con' lột xác với hình tượng bộ đội Trường Sơn

Đóng phim truyền hình khi mới là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh năm thứ nhất, nữ diễn viên sinh năm 2000 có một con đường trải đầy hoa hồng khi mới là sinh viên. Cô liên tiếp được mời tham gia đóng phim sau khi giành giải Diễn viên triển vọng tại giải Cánh diều vàng 2020. Sau Ánh Dương trong Về nhà đi con, Bảo Hân tiếp tục tham gia các phim Những ngày không quên, Hãy nói lời yêu...

Năm 2020, khi mới 20 tuổi, Bảo Hân được NSND Nguyễn Thanh Vân mời vào vai Sa - một trong 4 cô gái thanh niên xung phong lái xe Trường Sơn trong phim điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng Bình minh đỏ của Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam.

Bảo Hân trong vai Sa.

Tháng 4/2021 phim bấm máy ở những bối ảnh rừng núi ở miền Trung trong điều kiện mùa hè nóng như đổ lửa và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bản thân Bảo Hân, trong thử thách đầu tiên trên màn ảnh rộng đã phải vượt mọi khó khăn để vào vai nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn can trường, quả cảm. Dù vai diễn nặng nhưng ở tuổi 21, Bảo Hân đã làm tròn vai Sa trong phim, cho thấy cô nổi tiếng không phải do ăn may.

Bình minh đỏ lấy bối cảnh sau tết Mậu Thân 1968, chiến sự ngày càng khẩn trương, ác liệt. Nhu cầu cung cấp nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam trở nên cấp bách. Bộ Tư lệnh Đoàn 559 giao nhiệm vụ cho Binh trạm 9, Binh trạm 12 tuyển gấp một số nữ thanh niên xung phong để đào tạo lái xe vận tải trung chuyển cho chiến trường. Trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng quân giải phóng miền Nam Nguyễn Thị Hạnh ra đời với tuyến hoạt động chủ yếu từ Bến Thủy (Nghệ An) đến Tây Trường Sơn.

Chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật Châu, Hân, Sa, Thương - những cô gái còn rất trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương. Mỗi cô gái tuổi đôi mươi ấy đến chiến trường từ những hoàn cảnh riêng nhưng đều chung quyết tâm không sợ gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho thắng lợi cuối cùng.

Chứng kiến tình đồng chí cao cả, tinh thần quả cảm của đồng đội chấp nhận hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ trong những chuyến xe ngày đêm xuyên qua mưa bom bão đạn, các cô gái đã nhanh chóng trưởng thành, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để cùng sát cánh bên nhau trên những cung đường ác liệt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lần lượt sự hy sinh của Hân, Thương, Sa và anh trai đã để lại nỗi đau lớn đối với Châu. Nhưng với lòng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, Châu đã tiếp tục ra chiến trường để thực hiện nhiệm vụ còn dang dở trên những cung đường Trường Sơn khói lửa, góp phần vào công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước. Cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của Trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn; bộ phim tôn vinh những nữ chiến sĩ lái xe anh hùng và những người lính đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc.

'Bình minh đỏ' được chọn trình chiếu trong dịp kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Bộ phim do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid bùng phát phức tạp. Phim đã giành Giải thưởng BGK tại LHP Việt Nam lần thứ 22 tại Huế cuối năm 2021. Tuy nhiên tới tối 23/4 phim mới chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội với buổi chiếu đông nghẹt khán giả, nhiều người thậm chí phải ngồi xuống đất để theo dõi suất chiếu.

Dưới bàn tay của NSND Nguyễn Thanh Vân - một đạo diễn từng có kinh nghiệm làm phim chiến tranh trước đây, Bình minh đỏ hiện lên trên màn ảnh với đầy sự khắc nghiệt, đau đớn và xót xa, mất mát của chiến tranh nhưng cũng có những khung hình đầy chất thơ. Đặc biệt phim giao các vai chính cho những diễn viên trẻ, những gương mặt mới nhưng đủ sức gánh những cảnh phim dữ dội và nhiều cảm xúc.

Bảo Hân tại buổi ra mắt phim tối 23/4 tại Hà Nội.

Mỹ Anh