Tã quần xua muỗi và Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos. Ảnh: Diana Unicharm

Tã quần xua muỗi Bobby Antimos bảo vệ trẻ khỏi muỗi tới 8 giờ

Với tinh chất sả tự nhiên được bao phủ mặt ngoài của tã, Tã quần xua muỗi Bobby Antimos sở hữu khả năng xua muỗi tới 8 giờ và an toàn, lành tính cho làn da non nớt của trẻ. Hiệu quả xua muỗi của sản phẩm đã được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương kiểm nghiệm và chứng nhận.

Bên cạnh đó, Tã quần xua muỗi Bobby Antimos còn kế thừa công nghệ ép lõi đặc biệt từ tập đoàn Unicharm Nhật Bản, giúp tăng khả năng thấm hút lên tới 6 lần, nhờ đó giữ cho bề mặt tã luôn khô thoáng và tạo cảm giác thoải mái cho bé. Ngoài ra, sản phẩm cũng ghi điểm nhờ sử dụng hệ thun mềm mại giúp ôm khít vừa vặn cơ thể bé và ngăn tràn tối đa.

“Biết sản phẩm có tính năng xua muỗi và côn trùng nên mình mua dùng thử cho bé và thấy vượt ngoài mong đợi. Bé nhà mình khá hiếu động, thích chơi ở những khu vực như góc nhà, gầm bàn ghế nên rất dễ bị côn trùng, muỗi đốt. Từ lúc sử dụng Tã quần xua muỗi Bobby Antimos cho con, mình thấy yên tâm hơn vì bé có thể thoải mái vui chơi mà không sợ muỗi tới gần. Tã lại có mùi sả thơm nhẹ và không gây rôm sảy hay kích ứng gì cho bé nên bản thân mình rất ưng ý”, chị Vân Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Nhờ Tã quần xua muỗi Bobby Antimos, mẹ có thể an tâm bé không bị muỗi đốt. Ảnh: Diana Unicharm

Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cho cả gia đình

Nếu Tã quần xua muỗi Bobby Antimos được xem là “vệ sĩ” đắc lực bảo vệ bé khỏi muỗi thì Khăn lau xua muỗi sẽ giúp mẹ củng cố “hàng rào” bảo vệ cho bé và cả gia đình trước sự “tấn công” của muỗi.

Với khả năng bao phủ toàn diện, thay vì xịt, mẹ chỉ cần lau nhẹ Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos lên da là đã có thể ngăn muỗi tiếp cận bé, đồng thời hạn chế tình trạng hóa chất bắn vào mắt, mũi hay miệng bé. Ngoài hương sả tự nhiên, sản phẩm cũng cam kết về tính an toàn khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng như: nói không với DEET - hoạt chất chống côn trùng được khuyến nghị chỉ dùng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên; sử dụng IR3535 - là một hoạt chất được WHO và ECHA (Cơ quan hóa chất châu Âu) công nhận về độ an toàn và mang lại hiệu quả xua muỗi vượt trội; được Bệnh viện Da liễu Trung ương kiểm nghiệm và chứng nhận.

Thêm vào đó, sản phẩm còn có thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, mẹ có thể dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos không chỉ dùng cho bé từ 6 tháng tuổi mà còn phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos đáp ứng mọi tiêu chí: Dễ dàng sử dụng, xua muỗi hiệu quả, thân thiện với làn da. Ảnh: Diana Unicharm

Với những ưu điểm kể trên, Tã quần xua muỗi và Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos giúp mẹ an tâm hơn trên hành trình bảo vệ bé yêu và cả gia đình khỏi muỗi, hạn chế nguy cơ mắc sốt xuất huyết cũng như các bệnh lý do muỗi đốt như sốt rét, sốt vàng da….

Hiện tại, mẹ có thể tìm mua Tã quần xua muỗi và Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos tại các cửa hàng, siêu thị mẹ và bé và các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc.

Doãn Phong