Bảo vệ ‘sức khỏe’ xe hơi mùa nắng nóng với digital car key

Ám ảnh khi bước lên xe đỗ ngoài nắng

Anh Giang ở Hà Đông, Hà Nội - một người lái ô tô lâu năm cho biết: “Vào thời tiết này, tôi sợ nhất cái cảm giác mở cửa xe sau khi đậu ngoài trời vài tiếng. Hơi nóng rát mặt và cảm giác ngột ngạt bao trùm khi bước lên xe. Toát hết cả mồ hôi, mình phải mở toang cửa rồi khởi động xe một lúc mới dám vào”.

Còn anh Văn Cầu - một chủ xe ở Đan Phượng, Hà Nội trăn trở, mỗi khi bước lên xe đỗ lâu ngoài nắng trong thời tiết này, anh luôn bị đau đầu và khó thở, nhiều lúc còn cảm thấy chóng mặt do nhiệt độ quá cao với bên ngoài.

Theo một số nghiên cứu, chỉ cần đỗ xe hơi ngoài trời với điều kiện thời tiết 35 độ C trong vòng 25 phút, nhiệt độ bên trong xe có thể lên đến 50 độ C và sẽ tăng lên 66 độ C chỉ trong 15 phút tiếp theo. Với nhiệt độ trung bình mùa hè tại Việt Nam thực tế ngoài trời có thể lên tới 38 độ C, nhiệt độ bên trong khoang nội thất khi đỗ vài tiếng ngoài trời nắng sẽ tăng rất cao.

Đi kèm với đó là bên trong xe còn sản sinh khí CO2, các chi tiết bằng nhựa khi chịu nhiệt độ cao sinh ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời quá, sự chênh lệch về áp suất cùng lượng CO2 trong xe có thể dễ gây nguy cơ đột quỵ, hoa mắt, chóng mặt hoặc khiến nhịp tim đập nhanh.

Bên cạnh đó, khi cần có việc phải di chuyển gấp, chủ xe thường phải nổ máy trước, gây mất thời gian chờ đợi.

Digital car key của TMAS Việt Nam có 2 phiên bản dành cho những dòng xe đã có hoặc chưa có nút start/stop

Vì vậy, một phụ kiện công nghệ như digital car key của TMAS Việt Nam có thể giúp chủ xe đề nổ từ xa, khởi động hệ thống điều hòa làm mát nhiệt độ khoang nội thất từ trước khi lên xe… hứa hẹn là “bảo bối” yêu thích của các tài xế, đặc biệt trong tiết trời nắng nóng như hiện nay.

Phụ kiện làm mát xe tiện lợi, đảm bảo “sức khỏe” xế hộp

Ngày nay nhu cầu về những tính năng cao cấp trên xe hơi nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp, thoải mái được người dùng đề cao, trong đó sử dụng các phụ kiện thông minh được chú trọng.

Thông thường, tính năng đề nổ từ xa chỉ có trên những dòng xe hạng sang, đời mới. Tuy nhiên với phụ kiện công nghệ digital car key, mọi dòng xe đều có thể trang bị một cách dễ dàng. Không chỉ giúp chiếc xe hạ nhiệt trước khi sử dụng, digital car key của TMAS Việt Nam dễ dàng định vị xe trong khoảng cách 50m.

Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe khởi động quá 15 phút mà không sử dụng, hệ thống của Digital Car Key sẽ ra lệnh tự ngắt động cơ để đảm bảo an ninh cho chiếc xe. Tính năng này hữu ích khi người sử dụng chuẩn bị di chuyển, nhưng lại phát sinh công việc đột xuất.

Trải nghiệm digital car key của TMAS Việt Nam

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn cho ô tô, các sản phẩm của TMAS Việt Nam phân phối hướng đến sự thông minh, tiện dụng. Đại diện TMAS Việt Nam cho biết: “Với digital car key, thiết bị này có thể tự nhận diện được chủ nhân để mở khóa xe trong bán kính 3m và tự động khóa xe khi chủ xe ra khỏi bán kính này. Với thiết kế plug and play, việc lắp đặt digital car key trở nên cực kỳ dễ dàng chỉ bằng vài giắc cắm mà không cần phải đấu dây, độ chế, đảm bảo cho sự ổn định của hệ thống điện trên xe. Đây là yếu tố quan trọng với những chủ xe muốn giữ tính nguyên bản của xe và e ngại việc phải can thiệp điện dễ dẫn tới nhiều nguy cơ”.

Với digital car key từ TMAS, các bác tài, chủ xe không còn lo lắng về vấn đề sốc nhiệt khi bước vào xe trong mùa hè, cũng như trải nghiệm sử dụng xe hơi thoải mái và cao cấp hơn. Chủ xe chỉ việc bấm nút, chiếc xe với một không gian mát lạnh sẵn sàng phục vụ.

Doãn Phong