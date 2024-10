Chị em nên bổ sung nội tiết tố nữ từ 35 tuổi

Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24 được tổ chức ngày 14 - 15/10 tại khách sạn JW Marriott - Hà Nội, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực sản khoa trong nước và quốc tế. Hội nghị có sự tham gia của 2.000 đại biểu trong đó 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến.

Bảo Xuân tham dự hội nghị với vai trò nhà tài trợ đồng hành. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ” do nhãn hàng đồng hành cùng Bộ Y tế, hướng tới mục tiêu “Vì 14 triệu phụ nữ Việt hiểu biết về nội tiết tố nữ”. Với chương trình năm nay, Bảo Xuân mong muốn cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bổ sung nội tiết tố nữ khi bước qua tuổi 30.

Gian hàng trưng bày Bảo Xuân tại hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24. Ảnh: Bảo Xuân

Chia sẻ về vấn đề phụ nữ Việt ngày nay còn chưa nhận thức đúng - đủ về tầm quan trọng của nội tiết tố nữ, TS.BS. Lê Quang Thanh - Nguyên Giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho rằng: “Nhiều chị em chưa để ý tới vấn đề nội tiết vì cho rằng các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ là sinh lý bình thường, do già đi, do lão hóa. Chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông để chị em hiểu việc bổ sung nội tiết để duy trì chất lượng cuộc sống rất quan trọng.”

TS.BS. Lê Quang Thanh - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM (HSMFM), Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO). Ảnh: Bảo Xuân

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đầu ngành chia sẻ việc bổ sung nội tiết tố nữ đúng lúc - đúng cách rất cần thiết giúp chị em duy trì sức khỏe, sắc đẹp và cải thiện chất lượng cuộc sống.

BS. CKII. Đỗ Thị Kim Ngọc chia sẻ: “Các chị em nên bổ sung nội tiết tố nữ bắt đầu từ 35 tuổi để kéo dài thời kỳ thanh xuân, giúp giảm nguy cơ loãng xương, tiểu đường, cao huyết áp.’’

BS. CKII. Đỗ Thị Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Sản Phụ khoa TP. Cần Thơ tại gian hàng Bảo Xuân. Ảnh: Bảo Xuân

Cũng theo bác sĩ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ bổ sung nội tiết tố nữ khác nhau, nhưng chị em nên lựa chọn sản phẩm từ thảo dược lành tính, không tác dụng phụ, đã được kiểm chứng lâm sàng tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín.

Bảo Xuân - thương hiệu tiên phong chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc phụ nữ Việt

Bảo Xuân là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ bổ sung nội tiết tố nữ từ thảo dược, đã có mặt trên thị trường hơn 14 năm. Theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và mang đến hạnh phúc cho phái đẹp, Bảo Xuân đã xây dựng và khẳng định thương hiệu, chất lượng, được hàng triệu phụ nữ tin tưởng và sử dụng. Sản phẩm đã trải qua kiểm nghiệm lâm sàng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Từ Dũ, 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Sản phẩm nội tiết tố nữ được tin dùng số 1 Việt Nam” (2020 - 2021), giải thưởng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 2023 và giải Vàng “Thương hiệu số 1 Việt Nam” năm 2024.

Chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ” do Bảo Xuân đồng hành cùng Bộ Y tế thực hiện. Ảnh: Bảo Xuân

Từ chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ” hướng tới mục tiêu “14 triệu phụ nữ Việt hiểu biết về nội tiết tố nữ”, Bảo Xuân đã đồng hành với Bộ Y tế, cơ quan ban ngành các cấp, các chuyên gia để đẩy mạnh tuyên truyền về kiến thức liên quan tới chủ đề nội tiết tố nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Đồng hành cùng Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp lần thứ 24, Bảo Xuân mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ” tới chị em phụ nữ trên cả nước để giúp chị em chủ động có biện pháp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, cải thiện chất lượng cuộc sống cho chính mình và những người xung quanh.

