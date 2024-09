XEM CLIP:

Đêm 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều khu vực của tỉnh Hòa Bình có mưa to kèm gió lớn khiến không ít cây xanh đổ gãy, một số tuyến đường bị cây đổ chắn ngang gây cản trở giao thông.

Khoảng 22h30, tại km38 + 200 quốc lộ 6, cây đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ngay trong lúc trời đang mưa, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lương Sơn đã có mặt thu dọn cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Lực lượng Công an huyện Cao Phong đội mưa phân luồng, dọn cây đổ trên quốc lộ 6. Ảnh: XĐ

Cùng thời điểm, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 6 và đường tỉnh 12B nhắc nhở phương tiện đi qua các đoạn đèo dốc, dùng loa khuyến cáo an toàn với người dân, Công an huyện Cao Phong phát hiện và phối hợp chính quyền xã Tây Phong xử lý cây đổ ra đường tại km95+100 quốc lộ 6, phân luồng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, tại huyện Lạc Sơn có nhiều ngầm tràn đã bị ngập là: Ngầm Anh (xã Thượng Cốc); ngầm Bui (xã Nhân Nghĩa); ngầm Bợ (xã Yên Phú); ngầm Riệc, Vó Cỏ (xã Mỹ Thành); ngầm Ngải (xã Xuất Hoá); ngầm Chiềng (xã Tân Lập)...

Nhiều ngầm tràn tại huyện Lạc Sơn bị ngập. Ảnh: XĐ

Theo ứng dụng Vrain (hệ thống đo mưa chuyên dùng), lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại xã Độc Lập (TP Hoà Bình) là 135,6 mm; phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) 157,6mm; xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc) 83mm; các địa điểm khác vượt 40 mm.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, dùng loa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để tránh rủi ro; ứng trực 100%, sẵn sàng phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên địa bàn.