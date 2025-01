Đêm 31/12 (giờ địa phương), trong khi chờ tiếng chuông giao thừa, Barcelona nhận được thông tin chính thức từ ban tổ chức La Liga.

“CLB Barcelona chưa đưa ra bất kỳ giải pháp thay thế nào, theo quy định kiểm soát kinh tế của La Liga, cho phép đội bóng đăng ký bất kỳ cầu thủ nào kể từ ngày 2/1”, La Liga thông báo ngắn gọn.

Barca không được đăng ký Dani Olmo. Ảnh: EFE

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc La Liga xem Dani Olmo về mặt lý thuyết trở thành cầu thủ tự do. Tương tự là Pau Victor, người ít được chú ý hơn.

Trong dịp Giáng sinh vừa qua, chủ tịch Joan Laporta và nhóm luật sư Barca có 2 lần đưa vụ việc Dani Olmo lên phía tòa án.

Cả hai lần các thẩm phán đều bác bỏ đơn của Barca, vì không đáp ứng được yêu cầu về tài chính từ La Liga.

Barca chiêu mộ Olmo từ RP Leipzig hồi mùa hè vừa qua, sau khi bị Nico Williams từ chối, nhưng việc đăng ký nhà vô địch EURO 2024 không thành công.

Phải đến vòng 3, gặp Rayo Vallecano, La Liga mới cấp giấy phép cho Olmo như một sự thay thế cho trung vệ Andreas Christensen dính chấn thương dài ngày.

Hiệu lực của giấy phép chỉ kéo dài nửa mùa giải. Barca phải chứng minh đáp ứng được các yêu cầu tài chính để có thể đăng ký Olmo cho giai đoạn lượt về mùa giải, tính từ thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa (ở Tây Ban Nha là 2/1).

La Liga cho phép Barca có thời gian đến 23h59 ngày 31/12 để chứng minh khoản thu mới. Một trong các giải pháp được tính đến là bán quyền khai thác khu vực ghế VIP tại Camp Nou.

Hansi Flick đối mặt nhiều khó khăn khi bước vào năm mới 2025. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, thời hạn đi qua mà Barca không làm rõ liệu CLB có nhượng quyền khu VIP hay không, cũng không có khoản thu nhập bất thường nào khác.

Theo AS, trong hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2030, Dani Olmo ký điều khoản cho phép anh trở thành cầu thủ tự do nếu Barca không thể đăng ký anh do vấn đề về luật công bằng tài chính.

Sau khi bị 2 tòa án khác nhau bác bỏ khiếu nại, cũng như La Liga không cho phép đăng ký, phản ứng mới nhất của Barca là nộp đơn lên LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) để xin giấy phép mới cho Olmo.

“Barcelona thông báo rằng CLB đã yêu cầu giấy phép mới từ RFEF cho các cầu thủ Dani Olmo và Pau Victor”, đội bóng xứ Catalunya cho biết.

Trong thời gian qua, Barca của Hansi Flick sa sút nghiêm trọng. Giờ đây, CLB bước vào năm 2025 với tương lai bất ổn.