Bắt 2 cựu lãnh đạo đội công an ở Thái Bình vì dùng nhục hình

Nguồn tin riêng cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 10/11 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng (cựu đội trưởng) và Trịnh Thanh Hùng (cựu đội phó) cùng công tác tại Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội dùng nhục hình.

Công an huyện Vũ Thư, nơi xảy ra vụ việc. Ảnhh: CTV

Hai cựu cán bộ trên bị bắt vì đã liên quan đến cái chết bất thường của 1 nam nghi phạm tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, vào khoảng tháng 9/2021.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cả hai đối tượng trên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.