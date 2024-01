Sáng 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện đối tượng Kim Văn Huy (SN 1996, trú tại xã Châu Bình), thường xuyên có hoạt động mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Huy là đối tượng được xác định rất manh động, liều lĩnh, luôn trang bị vũ khí bên mình, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi có động thái.

Không những thế, Huy còn chọn xây dựng nhà biệt lập ở vùng đồi núi. Căn nhà của đối tượng này được lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa. Việc tiếp cận căn nhà này chỉ có 1 lối độc đạo đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Đối tượng Kim Văn Huy (giữa) cùng tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Để bắt giữ Kim Văn Huy, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 17h ngày 11/1, tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ thành công đối tượng Kim Văn Huy vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Công an huyện Quỳ Châu (áo xanh) trực tiếp làm việc với đối tượng Kim Văn Huy. Ảnh: Công an Nghệ An

Khám xét nhà đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 4 súng tự chế, 1 quả mìn tự chế, 4 dây cháy chậm, 1 thỏi thuốc nổ dẻo, 0,8kg thuốc nổ, 10 viên đạn đầu bọc chì vỏ đồng, 1 kiếm, 1 dao, 21,26 gam heroin và nhiều tang vật khác.

Đối tượng Kim Văn Tùng cùng tang vật chuyên án. Ảnh: Công an Nghệ An

Cùng ngày, lúc 21h, ban chuyên án bắt giữ đối tượng Kim Văn Tùng (SN 1981), trú tại xã Châu Bình, thu giữ 28,93 gam heroin và các tang vật liên quan.

Trong quá quá trình bắt giữ các đối tượng được Công an huyện Quỳ Châu tiến hành nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.