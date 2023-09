Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Đăng Khoa (SN 1998, trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Phan Văn Đức (SN 1996, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội danh 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Hai đối tượng Lê Đăng Khoa và Phan Văn Đức. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan công an, ngày 24/5/2022, sinh viên N.V.H.A (SN 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến Trường ĐH An Giang nộp “Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản” và “Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh” để nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Qua kiểm tra, nhà trường phát hiện cả 2 chứng chỉ nói trên có dấu hiệu làm giả nên rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp. Trường ĐH An Giang phát hiện thêm 3 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, 1 bằng đại học có dấu hiệu làm giả.

Sau khi có kết quả giám định, xác định số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả.

Lê Đăng Khoa được xác định đã thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ rồi gửi cho Phan Văn Đức để nhờ một đối tượng chưa rõ lai lịch làm giả.