Ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phùng Xuân Ngọc (SN 1998) và Lê Đình Minh Hùng (SN 1997), cùng trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2022, Ngọc và Hùng góp tiền mua 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn đầu chì để đi đòi nợ cho các đối tượng cho vay “nóng”.

Chiều 11/6/2023, Ngọc được L.V.A (SN 1993, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liên lạc, nhờ đến một quán cà phê trên địa bàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) để tham gia đòi nợ với A.

Công an tống đạt quyết định đối với Phùng Xuân Ngọc. Ảnh: Khanh Anh

Ngọc nhắn Hùng mang theo khẩu súng đi để thị uy. Cả hai dự tính nếu xảy ra đánh nhau lúc đòi nợ thì dùng súng bắn chỉ thiên để hù dọa đối phương.

Ngoài ra, Ngọc còn rủ theo 5 thanh thiếu niên khác chuẩn bị hung khí để cùng đi đòi nợ giúp A.

Nhóm Ngọc dùng khẩu trang che biển số xe. Xe đi đến ngã tư Cẩm Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) bị lực lượng chức năng phát hiện, cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Lo sợ trách nhiệm nếu bị phát hiện có mang theo súng trong người, Hùng nói dối với tổ công tác xin đi vệ sinh và ném khẩu súng vào bụi cỏ nhưng bị phát hiện.

Biết sự việc bại lộ, nhóm thanh thiếu niên còn lại bỏ chạy. Công an đã vận động các đối tượng đến trình diện, giao nộp một số hung khí tự tạo.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng, súng tự chế tạo mà Hùng và Ngọc đã mua thuộc loại vũ khí quân dụng, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người.