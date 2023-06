Truy thăng cấp bậc hàm 4 chiến sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với ông Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với ông Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với ông Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.