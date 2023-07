Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay 7/7, ông Trần Gia Truyền – Chủ tịch UBND xã Điền Hương (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xác nhận thông tin trên.

Trụ sở UBND và Công an xã Điền Hương - nơi xảy ra vụ việc

Một nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 6/7. Khi đó, Công an xã Điền Hương phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phát hiện một người đàn ông điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đưa về trụ sở công an xã để kiểm tra. Người này không phối hợp với cơ quan chức năng mà gọi điện cho 3 người khác, tìm đến trụ sở Công an xã Điền Hương.

Tại đây, các đối tượng có hành vi chửi bới, đe dọa Trưởng Công an xã và lấy đi một xe máy rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt 4 đối tượng ngay trong đêm 6/7. Bước đầu xác định, cả 4 người này đều trú tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền). Danh tính họ chưa được công bố.

Ông Trần Gia Truyền – Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết, hiện lực lượng chức năng đang làm việc với các đối tượng liên quan.

Phóng viên cũng liên hệ với ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền để nắm rõ thông tin vụ việc. Tuy nhiên, đầu giờ sáng nay, qua điện thoại, ông Bách cho biết chưa nghe địa phương báo cáo.