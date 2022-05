Bắt 4 nghi phạm đánh thiếu tá công an thương tích nặng

Sáng 17/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Tín (30 tuổi), Hồ Thành Quý (34 tuổi), Lương Tân Em (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cẩn (39 tuổi), cùng ngụ tại địa phương, để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đây là nhóm bị can đâm, đánh Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa (37 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang.

Bốn bị can Tín, Quý, Tân Em, Cẩn tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 tối 14/5, bị can Tín chạy xe máy trên đường nông thôn ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thì gặp Thiếu tá Khoa đi ở chiều ngược lại.

Tín cho rằng Thiếu tá Khoa chạy lấn làn đường, nên gã quay đầu đuổi theo, cúp đầu xe cán bộ công an. Thiếu tá Khoa gọi điện báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc.

Lúc này, Tín gọi điện huy động nhóm thanh niên, trong đó có Quý, Tân Em, Cẩn... cầm hung khí chạy đến đánh, đâm Thiếu tá Khoa nhiều nhát vào vùng lưng, vai gây thương tích nặng.

Khi lực lượng Công an xã Châu Phong đến thì nhóm của Tín bỏ trốn. Thiếu tá Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Khoa đã ổn định. Quá trình điều tra, Công an thị xã Tân Châu xác định các bị can nói trên liên quan hành vi đánh Thiếu tá Khoa.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu kêu gọi các nghi phạm liên quan vụ việc đến cơ quan điều tra đầu thú.

Hoài Thanh