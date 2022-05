Thiếu tá công an bị nhóm thanh niên xông vào đâm trọng thương

Chiều 16/5, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công tỉnh An Giang đã đến thăm, tặng quà, động viên Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bị thương trên đường thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu.

Theo cơ quan công an, tối 14/5, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang gồm Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa và hai chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam bộ (Bộ Công an) trên đường đi công tác, khi đến ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thì gặp Lê Ngọc Tín (ngụ tại địa phương) không đội nón bảo hiểm, chạy xe ngược chiều trong tình trạng say sỉn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm, tặng quà và động viên Thiếu tá Khoa. Ảnh: Tiến Tầm

Tín cho rằng Thiếu tá Khoa chạy lấn làn đường, nên gã quay đầu đuổi theo, cúp đầu xe cán bộ công an. Thiếu tá Khoa gọi điện báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc.

Cùng lúc này, Tín gọi điện huy động nhóm thanh niên cầm hung khí chạy đến đâm Thiếu tá Khoa nhiều nhát vào vùng lưng, vai gây thương tích. Hai chiến sĩ Phong và Tuấn Anh lao vào hỗ trợ Thiếu tá Khoa cũng bị các đối tượng dùng dao, nón bảo hiểm tấn công.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an xã Châu Phong đến thì nhóm của Tín bỏ trốn.

Thiếu tá Khoa được lực lượng liên ngành hỗ trợ, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Khoa đã ổn định.

Cơ quan Công an tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Thanh