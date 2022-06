Bắt cá trên sông Kỳ Cùng, người đàn ông ngã mắc vào lưới tử vong

Hôm nay (12/6), đại diện xã Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn cho biết đã bàn giao thi thể ông H.V.C. (SN 1975, trú xã Đình Lập) cho người thân làm lễ an táng.

Trước đó, ngày 10/6, khi trời mưa to, ông H.V.C. mang lưới đi đánh bắt cá trên sông Kỳ Cùng. Lúc này do bị trượt chân, ông C. ngã xuống nước, bị mắc vào lưới đánh cá rồi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên thời tiết mưa to khiến nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Đến tối 11/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông C. trên sông Kỳ Cùng, cách nơi bị nạn không xa.

Phạm Công