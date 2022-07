Bắt cựu cán bộ công an trại giam lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cùng với thi hành lệnh bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của bị can Đạt, sau đó di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ, trước đó vào tháng 7/2021, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D), đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Đạt. Ảnh: CTV

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 950 triệu của anh N.V.T - là chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam nơi Đạt làm việc.

Thời điểm đó, Đạt “nổ” có khả năng lo cho anh T. ở lại chuyên nghiệp trong lực lượng công an và đi học.

Tin lời, anh T. đã đưa tiền cho Đạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt đã cắt đứt liên lạc với anh T. và bỏ trốn, đến tháng 1/2022 Đạt bị cho ra khỏi ngành công an.

Sau đó, anh T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đạt đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Quang Hưng