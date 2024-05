XEM CLIP:

Ngày 31/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ được đôi nam nữ Nguyễn Thị Hồng N. (15 tuổi, quê Cà Mau) và Đặng Dương Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28/5, Dương Ngọc điều khiển xe máy biển số Đồng Nai chở Hồng Ngọc ở một hẻm thuộc KP5A (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì thấy bé trai 7 tuổi đang đi bộ và cầm điện thoại hiệu Xiaomi, trị giá 3 triệu đồng.

Hai đối tượng sau đó bàn nhau cướp giật điện thoại của bé trai. Lúc này, Dương Ngọc quay xe máy lại, ép sát và cướp giật điện thoại trên tay bé trai rồi tẩu thoát.

Bé trai hoảng sợ, khóc và cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.

Bé trai 7 tuổi gào khóc đuổi theo 2 đối tượng. Ảnh cắt clip

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình đã phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng tiến hành rà soát, truy bắt các nghi can. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ hai nghi can trong thời gian ngắn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.