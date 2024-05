Sáng 14/5, lãnh đạo UBND xã Viên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng trên địa bàn.

Sau khi gây án làm 1 người chết, 2 người bị thương, nghi phạm Bùi Văn Thuận (SN 1964, trú xã Viên Thành) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thị xã Hoàng Mai (cách nhà khoảng 50km).

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 13/5 tại nhà ông B.V.H. (SN 1950, trú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành). Thời điểm đó, Bùi Văn Thuận (SN 1964, em ruột ông H.) xảy ra mâu thuẫn với anh trai.

Trong quá trình cãi vã, Thuận đã dùng dao đâm ông H. tử vong tại chỗ. Đối tượng này còn tấn công 2 người khác vào can ngăn khiến họ bị thương nặng. Sau đó, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng.