Tối 28/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Vinh (SN 1994, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

19h tối nay, lực lượng công an đã tiến hành di lý đối tượng Vinh từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để phục vụ điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Đăng Vinh (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/11, Đặng Văn H. (SN 1996) và Nguyễn Ngọc X. (SN 1995, cùng trú xã Vinh Hiền) đến nhà, rủ Nguyễn Đăng Vinh đi nhậu.

Sau đó, 3 người lên xe mô tô BKS: 59Y2-564.XX do H. điều khiển để đến quán nhậu.

Trên đường đi, nhóm này gặp Văn Viết Nh. (SN 1995, trú thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền) và rủ Nh. đi nhậu cùng.

Vào nhậu được khoảng 2 giờ, đến lúc tính tiền, Vinh nhận thanh toán. Một lúc sau chưa thấy Vinh thanh toán, Nh. nói: “Mi trả được không, không thì để tao mượn tiền trả”, rồi Nh. có đi hỏi mượn tiền nhưng không được.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Vinh vẫn giành trả tiền nên Nh. ra ngoài.

Khi 4 người đang đứng trước quán, chuẩn bị đón xe vào Đà Nẵng chơi, Nh. hỏi đã thanh toán tiền nhậu chưa thì Vinh trả lời “Chờ lúc nữa”. Nghe vậy, Nh. dùng tay phải đánh vào mặt Vinh.

Mặc dù được X. can ngăn nhưng do bực tức vì bị đánh, Vinh đi vào phía bếp của quán lấy kéo, chạy ra đâm vào vùng ngực Nh.

Nh. chạy một đoạn thì ngã xuống đường nhưng Vinh vẫn rượt theo, tiếp tục đâm và dùng chân đá vào người Nh. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án đâm chết bạn nhậu, Vinh bắt xe vào TP Đà Nẵng, thuê phòng nghỉ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cho tới khi bị bắt.