Ngày 21/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh điều tra làm rõ 2 vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/8, đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 2001, trú tại bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã chiếm đoạt 35 triệu đồng của chị G (SN 1998, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Cả hai đang làm lao động tự do tại TP Phủ Lý.

Đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Do có quan hệ tình cảm với chị G, Hiếu biết được mật khẩu điện thoại nên đã vào phần ghi chú tìm được mật khẩu tài khoản app ngân hàng.

Hiếu đã chuyển 35 triệu đồng từ tài khoản của chị G sang tài khoản người quen của Hiếu để chơi game và tiêu xài.

Ngay sau khi nhận được trình báo của chị G về vụ việc, Công an TP Phủ Lý đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt được Hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An.

Cùng hành vi trên, ngày 13/9, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nhận được trình báo của chị D (trú tại tổ 2, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý) về việc tài khoản ngân hàng trên điện thoại bị mất số tiền 27 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 2001, trú tại tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý) là thủ phạm gây ra vụ án.

Lực lượng Công an lấy lời khai các đối tượng Nam. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, qua quá trình làm thuê tại quán cắt tóc của chị D, Nam nghe được chị đọc mật khẩu điện thoại cho chồng.

Ngày 10/9, lợi dụng lúc chị D đang làm tóc cho khách và để điện thoại ở phòng khác, Nam đã mở điện thoại của chị D, vào mục ghi chú tìm được mật khẩu tài khoản app ngân hàng.

Nam đã chuyển 27 triệu đồng từ tài khoản của chị D sang tài khoản người quen của Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đang tạm giữ các đối tượng Nam và Hiếu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật