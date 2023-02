Bắt đối tượng truy nã làm việc tại khu công nghiệp ở Bắc Giang

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa phát hiện tại Công ty TNHH Lens, Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) có đối tượng Hứa Văn Trình (SN 1994), trú tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia (Lạng Sơn) truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Hứa Văn Trình. Ảnh: CACC.

Sau đó, khoảng 15 giờ ngày 27/2/2023, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Công an huyện Bình Gia và Đồn Công an các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bắt giữ và bàn giao đối tượng Hứa Văn Trình cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Gia để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp chú trọng hơn trong công tác tuyển và quản lý nhân sự. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời liên hệ đến cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý.