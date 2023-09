Ngày 11/9, Công an huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Cục Hải quan Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hà Văn Đoán bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong phát hiện đối tượng Hà Văn Đoán (SN 1992, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật 18.000 viên ma túy được thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 00h30 ngày 11/9, tại bản Kim Khê, xã Châu Kim (huyện Quế Phong), ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Hà Văn Đoán về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Được biết, đối tượng Đoán từng có 3 tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản.

Chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong điều tra, mở rộng.