Những “bệ đỡ” vững chắc của thị trường BĐS

Chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2004, hai mươi năm qua, Cần Thơ bứt tốc mạnh mẽ, trở thành đầu tàu về kinh tế, đóng vai trò trung tâm của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo số liệu của UBND tỉnh, quy mô nền kinh tế Cần Thơ liên tục được mở rộng, đóng góp khoảng 1,47% GDP cả nước, khoảng 3,24% GRDP của 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương và khoảng 9,45% GRDP vùng ĐBSCL.

Hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc là trợ lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Cần Thơ và tạo đà cất cánh cho thị trường BĐS. Ảnh: Nam Long

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, khu vực ĐBSCL được quy hoạch 6 tuyến cao tốc gồm 3 tuyến trục dọc, 3 tuyến trục ngang với tổng chiều dài khoảng 1.166 km. Dự kiến đến 2026, khoảng 554km đường đường cao tốc thuộc 6 tuyến trên được đưa vào hoạt động.

Thị trường BĐS Cần Thơ đang trên đà cất cánh từ những nền tảng vững chắc trên. Theo báo cáo quý II/2024 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, tình hình giao dịch bất động sản khu vực có chiều hướng khởi sắc, lượng giao dịch tăng 27% so với quý trước đó.

Báo cáo của Hiệp hội bất động sản (BĐS) Cần Thơ cũng cho biết, đất nền là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất. Từ cuối quý II đến nay, giá đất nền ghi nhận diễn biến tăng từ 5-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo các tháng cuối năm, giá đất nền bắt đầu lên quanh ngưỡng 10%, thậm chí một số khu vực có thể tăng 15- 20% so với cùng kỳ do khan hiếm nguồn cung sơ cấp.

Hai làn sóng chuyển dịch của giới đầu tư

Đòn bẩy của hạ tầng, quy hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã và đang kích hoạt sự tăng trưởng toàn diện, chuyển biến cả về chất và lượng của thị trường BĐS Cần Thơ. Sự xuất hiện của những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, quy hoạch đồng bộ đã mang đến nhiều sắc thái mới, thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dòng tiển.

Với nhà đầu tư địa phương, từ khẩu vị đất thổ cư trong dân, đất nền thuộc khu dân cư riêng lẻ, xu hướng đã dần chuyển sang sản phẩm đất nền thuộc các khu đô thị tích hợp được đầu tư bài bản về hạ tầng, tiện ích và dịch vụ.

Trên thực tế, tiềm năng của sản phẩm bất động sản bên trong các khu đô thị đã được minh chứng qua nhiều dự án hiện hữu. Theo quan sát của nhà đầu tư địa phương - anh Phạm Hoàng Văn, hiện đang sinh sống tại quận Cái Răng, các dự án nổi bật như Nam Long Cần Thơ 1 có giá bán chưa đến 10 triệu đồng/m2 thì đến hiện tại, giá thị trường dao động trung bình phổ biến 40-50 triệu đồng/m; hay Nam Long Hồng Phát mở bán năm 2016 và đến nay mức giá trên thị trường thứ cấp đã tăng 40-50%.

Không chỉ thu hút nhà đầu tư địa phương, Cần Thơ đang thu hút cả giới nhà giàu đến từ các thành phố khác, đặc biệt là TP.HCM và vùng lân cận. Cần Thơ đáp ứng được các tiêu chí “đánh bắt xa bờ” trong bối cảnh mới với tiềm năng từ sức bật kinh tế, hạ tầng và dư địa tăng trưởng giá lớn.

Báo cáo thị trường BĐS mới nhất của Batdongsan.com.vn chỉ ra, 68% nhà đầu tư TP.HCM bày tỏ mối quan tâm đến các thị trường vùng ven, vệ tinh hoặc các thị trường hội tụ nhiều động lực tăng trưởng ở phía Nam. Nguồn cung tại các thị trường trọng điểm như TP.HCM khan hiếm, mặt bằng giá cao là hai trong số các tác nhân chính của xu hướng này.

Trước làn sóng dịch chuyển dòng tiền đầu tư đến vùng đất thủ phủ Tây Nam Bộ, Nam Long II Central Lake - dự án thứ 3 của chủ đầu tư Nam Long tại Cần Thơ, chứng minh sức hút của một khu đô thị tích hợp tiên tiến, kiểu mẫu.

Trên quy mô 43,8ha, dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp với hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh, công viên hồ trung tâm và tiện ích nội khu, kiến tạo không gian sống xanh, trong lành và tiện nghi chuẩn mực. Đồng thời, Nam Long cũng dành diện tích lớn cho thương mại - dịch vụ; giáo dục; y tế… tạo tiềm năng tăng trưởng bền vững cho các sản phẩm đất nền, nhà phố bên trong khu đô thị.

Không chỉ là chốn an cư tiện nghi, đẳng cấp, Nam Long II Central Lake còn được biết đến như một điểm đến trải nghiệm mới của người Tây Đô. Thời gian gần đây, chủ đầu tư liên tục tổ chức các hoạt động như lễ hội diều led, check-in cùng Vịt vàng khổng lồ, cây thông Xmas, show ca nhạc… thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực đến vui chơi.

Nam Long II Central Lake - điểm đến trải nghiệm mới của Cần Thơ. Ảnh: Nam Long

Vị trí kết nối thông suốt thuộc vùng đô thị trọng điểm Nam Cần Thơ, hiện diện bên trong một khu đô thị tích hợp đa tiện ích, điểm đến nổi danh của người dân Tây Đô,… các yếu tố này là bảo chứng cho giá trị vượt trội và tiềm năng sinh lời bền vững cho các sản phẩm đất nền, nhà phố Nam Long II Central Lake.

Sản phẩm phố vườn thương mại Nam Long II Central Lake. Ảnh phối cảnh: Nam Long

Tiếp “sức nóng” từ đợt mở bán tháng 11 vừa qua, Nam Long đang triển khai các giỏ hàng đợt 2 với sản phẩm chủ đạo là nhà phố vườn - thương mại công năng “2 trong 1”, tọa lạc tại vị trí đắt giá, liền kề khu chung cư EHomeS quy mô hơn 1.600 gia đình, vừa tiếp giáp các trục đường kết nối trực tiếp ra QL1A và QL91B.

Được biết, khách hàng sở hữu sản phẩm nhà phố vườn - thương mại Nam Long II Central Lake sẽ được ngân hàng chiến lược hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm, hưởng 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Khách hàng không sử dụng chương trình vay và nhận bàn giao quý IV/2024 nhận ưu đãi lên tới 400 triệu đồng. Chủ đầu tư dự kiến ra sổ đỏ quý I/2025.

Phương Dung